Maia Sandu a făcut bilanțul primelor șase luni de mandat

CHIȘINĂU, 24 iun - Sputnik. Președintele Maia Sandu a menționat în cadrul briefing-ului său de presă că pandemia, criza economică, scoaterea țării din izolarea internațională și lupta cu corupția au fost principalele domenii pe care s-a axat. Șeful statului a recunoscut că nu a putut face miracole în aceste patru domenii, dar a menționat că s-a simțit un nou suflu.

Printre primele realizări ale sale, Maia Sandu a enumerat și asigurarea populației cu vaccin împotriva noului coronavirus.

„Asigurarea cu vaccin a fost prioritatea numărul unu a Președinției în aceste luni. (...) Datorită demersurilor noastre, în Republica Moldova au ajuns până acum peste un milion de doze de vaccin, inclusiv pentru 400 de mii de doze oferite gratis de România și 140 de mii de doze prin platforma COVAX. (...) Am discutat aproape zilnic cu producătorii de vaccin, cu reprezentanții Uniunii Europene și a instituțiilor internaționale”, a precizat Maia Sandu.

Șeful statului a menționat că datorită implicării sale, Moldova a obținut donații din partea altor state sub formă de ajutoare umanitare. Astfel, instituțiile medicale din țară au primit echipamente de protecție, măști și alte dispozitive pentru cei bolnavi de COVID-19.

Maia Sandu a precizat în cadrul briefing-ului că a reușit să obțină realizări și în domeniul economic.

„Noi am reușit să obținem un sprijin economic fără precedent din partea Uniunii Europene. Planul de recuperare economică în valoare de 600 de milioane de euro pentru o perioadă de trei ani”, a menționat șeful statului.

Totodată, în context, Sandu a reiterat și importanța ajutorului oferit de România prin acordarea a șase mii de tone de motorină pentru agricultorii ce au avut de suferit pe urma secetei.

Încă un aspect pe care Sandu l-a remarcat este respectul obținut de alte state. Mai exact, șeful statului a precizat că în aceste șase luni a lucrat pentru a îmbunătăți imaginea țării și relațiile cu alte state.

„În această perioadă i-am primit la Chișinău pe președinții României și Lituaniei, pe președintele Consiliului European. Am avut convorbiri telefonice și online cu peste zece șefi de stat, guverne și organizații internaționale”, a conchis Sandu.

Totodată, președintele a menționat că în toată perioada de când este în funcție, a reușit să meargă în opt vizite oficiale, mai exact la Berlin, Strasbourg, Paris, Bruxelles, Kiev, Roma și Varșovia.

Sandu a precizat că în cadrul acestor vizite ea a reușit să semneze mai multe acorduri benefice pentru țară.

Încă un domeniu despre care Maia Sandu a ținut să vorbească este și lupta cu corupția. Ea a menționat că în aceste șase luni a cerut ca instituțiile statului ca să-și facă treaba.

„Am discutat la Consiliul Suprem de Securitate cele mai răsunătoare dosare de corupție și am cerut în repetate rânduri instituțiilor statului să-și facă treaba pentru a preveni și a sancționa corupția. Am avut numeroase ședințe cu reprezentanții organelor de drept, unde am indicat asupra abuzurilor și ilegalităților care se comit și am cerut să acționeze pentru stoparea lor”, a mai adăugat Maia Sandu.

Șeful statului a menționat și faptul că a semnat decretul de dizolvare a Parlamentului și a anunțat data alegerilor parlamentare anticipate.

