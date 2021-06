Candu: După scrutinul din 11 iulie ne așteaptă noi alegeri parlamentare anticipate

Fostul președinte al Parlamentului Andrian Candu susține că în curând am putea să ne așteptăm la noi alegeri parlamentare anticipate. Cum explică acest lucru, citiți în materialul de mai jos.

CHIȘINĂU, 25 iun - Sputnik. Fostul speaker și actualul președinte al partidului „PRO Moldova”, Andrian Candu, a fost invitatul Centrului de presă Sputnik Moldova. În cadrul discuției, el a abordat mai multe subiecte legate de alegerile parlamentare anticipate, dar și de refuzul partidului său de a candida în scrutinul din 11 iulie.

Candu a declarat în studioul Sputnik Moldova că nu crede în aceste alegeri parlamentare și că acestea nu vor aduce schimbare. Ba mai mult, el este de părere că alegerile din 11 iulie nu sunt ultimele din următoarea perioadă și că în curând am putea să ne mai așteptăm la noi alegeri parlamentare anticipate.

Fostul președinte al Parlamentului susține că decizia de a nu participa la alegerile din 11 iulie a fost una gândită de întreaga echipă a partidului „PRO Moldova”.

„Am luat această decizie foarte bine pusă pe hârtie de ce să nu participăm și în timp, iacă deja fiind demarată campania electorală, ne-am dat seama că am luat o decizie bună. Nu este o campanie de competiție de idei și de proiecte și soluții, e doar o luptă cu elemente degradante. (...) Toată campania electorală s-a transformat într-o piață cu mizerii aruncate unul în altul”, a menționat Candu.

Candu este de părere că scrutinul din acest an nu va aduce mari schimbări, ci mai degrabă noi dezamăgiri în rândul alegătorilor.

„E o luptă de promisiuni goale și de orgolii. Cumva e o prelungire a alegerilor prezidențiale, că luptă stânga cu dreapta, că luptă, abstract spunând, Dodon cu Sandu. (...) Maia Sandu în continuare se implică, chiar dacă în mod normal nu ar fi trebuit, fiindcă nu este președinte a unui partid, este „președintele tuturor”, așa chipurile ar trebui să fie. Pun între ghilimele pentru că președintele în campania electorală foarte mult s-a activizat”, a precizat Andrian Candu.

Fostul președinte al Legislativului consideră că există mai multe scenarii în ceea ce privește alegerile din acest an, dar unul dintre scenarii poate fi și faptul ca la începutul anului viitor să avem din nou alegeri parlamentare anticipate.

„Dacă PAS nu ia majoritatea în Parlament și majoritatea o iau Socialiștii și Comuniștii și, de exemplu, ȘOR, dacă trece în Parlament, păi această majoritate va veni cu candidatul lor la funcția de prim-ministru și repetăm practicile întâmplate acum jumătate de an. Președintele Maia Sandu o să zică nu, eu acest candidat nu-l accept, vin eu cu candidatul meu și s-ar putea ca în trei luni de zile iar să nu avem Guvern, dar Constituția cere, de alt fel, dizolvi Parlamentul și iar mergi la anticipate. Nu poți să dizolvi Parlamentul în același an de două ori, așa că o faci în primele zile din ianuarie a următorului an și bineînțeles că vii cu alegeri anticipate prin februarie sau martie.

Candu crede că în cazul în care PAS va obține majoritatea în Parlament, atunci echipa va da de greu și nu se va isprăvi cu conducerea țării.

În context, Candu a mai menționat că odată ce partidul său a decis să nu participe la alegerile din această vară, va monitoriza toate promisiunile făcute de concurenți în această campanie electorală și va vedea cine manipulează cel mai mult.

„În campania electorală candidații se dau cu tot felul de promisiuni, dar oamenii s-au săturat de aceste promisiuni și vor să audă lucruri puțin mai adevărate, mai fundamentate, mai pământești. Când spui că voi crea 200 de mii le locuri de muncă, chiar dacă și ai să le creezi nu vei avea oameni care să lucreze în aceste 200 de mii de locuri de muncă. Fiecare al doilea tânăr se gândește să plece din țară, imediat ce termină facultatea. (...) Oamenii nu pleacă din țară neapărat că o duc greu, dar pur și simplu nu mai cred, nu mai cred în perspectivă, nu mai cred în viitor”, a adăugat Andrian Candu.

