Care sunt avantajele relațiilor cu Federația Rusă și cu occidentul: Expert

CHIȘINĂU, 12 iul - Sputnik. În cadrul emisiunii „Atitudini” de la Radio Sputnik Moldova, exportul politic Roman Mihăieș a vorbit despre eforturile enorme pe care va trebui să le fac cei din PAS pentru a scoate țara din criză.

Totodată, el a făcut o paralelă între situația de acum și cea din 2001, atunci când Partidul Comuniștilor a ajuns la putere. El a precizat că lui Vladimir Voronin i-a reușit atunci să facă câte ceva ca să îmbunătățească situația din țară, iar la acest lucru au contribuit și relațiile bune cu Federația Rusă.

„În 2001, Voronin a blocat relațiile cu Occidentul, a renunțat la creditele Fondului Monetar Internațional. El a avut noroc atunci de creșterea economică. (...) A fost o conjunctură favorabilă și în Rusia, și în Ucraina, și peste tot. Întotdeauna după o criză mare, așa cum a fost în 1998, peste câțiva ani vine o creștere economică. Moldova avea atunci export bun în Federația Rusă și în CSI și acele exporturi au permis o stabilizare economică”, a declarat expertul Roman Mihăieș.

În context, Mihăieș a precizat că și Maia Sandu, dar și partidul din care a făcut parte, ar putea scoate țara din criză grație relațiilor bune în exterior.

„Maia Sandu are un avantaj, din punctul meu de vedere. Avantajul este că ea are relații foarte bune în Occident și are o poziție neutră cu Rusia. Ea nu este antagonistă și nu se poziționează ca adversar al Federației Ruse. În aceste condiții, ea are toate premisele să construiască și un program de guvernare centrat anume pe problema sărăciei și împotriva corupției, pentru că asta astăzi este, din punctul meu de vedere, un element de coeziune care ar putea să unească toate partidele de toate culorile”, a precizat expertul.

