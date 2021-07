Politicieni de top care nu au intrat în noul Parlament: Cu ce se vor ocupa mai departe

CHIȘINĂU, 14 iul - Sputnik. Toți cei care au participat la scrutinul din 11 iulie, dar nu s-au regăsit în noul Parlament, au nevoie de odihnă și de o ”resetare” a vieții. Cel puțin asta susțin câțiva dintre foștii deputați care nu au mai intrat în noul Legislativ.

Deputatul în Parlamentul de legislatura a X-a Sergiu Sîrbu susține că după ce a pierdut mandatul de deputat, în sfârșit își va putea finaliza teza sa de doctorat și se va putea dedica mai mult științei.

„Cu siguranță acum voi avea mai mult timp și mă voi concentra pe știință. Sper să finalizez în sfârșit teza de doctorat. Am și o temă interesantă - „Responsabilizarea constituțională a instituției Șefului Statului”. Eu am și o experiență bogată în acest sens, am lucrat 7 ani la Președinție”, a menționat Sîrbu.

El a declarat pentru Sputnik Moldova că nu regretă deloc rezultatele scrutinului și faptul că nu se va regăsi în viitorul Parlament.

„Deloc nu-mi pare rău, chiar sunt mulțumit de rezultat. S-a dus ca o piatră de pe inimă. E nevoie de resetare. Se spune că o dată la 7 ani trebuie să schimbi ceva în plan profesional. Eu m-am reținut prea mult în politică. 11 ani este prea mult, mai ales că uneori politica este murdară, a avut de suferit și imaginea mea. Va fi o perioadă mai liniștită”, a declarat Sergiu Sîrbu.

Fostul deputat a evitat să spună dacă va mai reveni în politică sau nu, dar nu exclude acest lucru definitiv.

„Nu vreau să spun nimic acum. Niciodată nu știi. Poate mă voi orienta către segmentul societății civile, dar e devreme încă să vorbesc acum. Acum au venit oameni noi. Le urăm succes, iar noi cu siguranță ne vom găsi un loc în viața asta”, a spus el.

Fostul vicepreședinte al Parlamentului Alexandru Slusari susține că a rămas un pic dezamăgit de rezultatele obținute de PPDA la alegeri, dar a precizat că acum va avea mai mult pentru sine și pentru familia sa.

„Eu personal vreau mai mult timp să-i dedic familiei și să revin la afacerile mele. Eu mă ocupam anterior de asigurări în agricultură. La ora actuală, prioritățile mele sunt familia și businessul de familie. Sunt un pic dezamăgit de rezultatele alegerilor, dar nu sunt supărat pe alegerea care a făcut-o alegătorul”, a menționat Slusari.

Și deputat PDM Alexandru Jizdan a declarat că, după o campanie electorală istovitoare, primul lucru pe care și-l dorește este să facă o pauză și să gândească la rece toți pașii pe care vrea să-i facă mai departe. El a menționat că acum este încă sub influența unor emoții și nu vrea să ia decizii pripite, dar să lase totul să se liniștească și apoi să vadă încotro se îndreaptă.

„Cu siguranță că profilul meu este unul al securității. Eu consider că cel mai util pentru Republica Moldova am fost și pot să fiu în domeniul securității. (...) Urmează să văd ce fac. Între timp, eu am cunoscut echipa Partidului Democrat, o echipă fantastică. (...) Noi deja ne-am întrunit. Ați văzut că nimeni nu a făcut declarații, nimeni nu părăsește partidul. Nu s-au luat decizii nici la capitolul leadership. Am decis ca toată lumea să facem un pic de pauză și ulterior să vedem cum procedăm”, a precizat Jizdan.

Alexandru Jizdan a fost întrebat ce ar face dacă PAS i-ar propune vreo funcție în viitorul Guvern sau într-o altă instituție a statului, iar el a menționat că o asemenea propunere ar trebui analizată bine. Totodată, el a subliniat că 27 de a activat în domeniul securității publice și că în acest domeniu se pricepe cel mai bine.

„În Partidul Democrat sunt mulți oameni cu experiență și mulți dintre noi am suferit din cauza spațiului mediatic. Noi ca persoane publice nu am reușit să combatem toate bârfele și suntem cu imagine cu care suntem. Dar eu consider că PAS-ul ar trebui să caute astăzi oameni cu capacități în toate partidele. De fapt, în campania electorală m-am convins că noi avem tot mai puțini și mai puțini oameni cu capacități în țară. (...) Totul depinde de propunere. Eu am ocupat anterior funcția de ministru de Interne, dar depinde foarte mult care este oferta. Eu nu am avut cu nimeni discuții de genul acesta. Dacă va fi vreo propunere, ea urmează să fie analizat”, a declarat Alexandru Jizdan.

Fosta deputată Ruxanda Glavan a declarat cu pleacă cu certitudine din politică și că intenționează să părăsește țara, dar a evitat să spună unde anume va pleca. Ea a menționat că nu știe deocamdată pentru cât timp va pleca în străinătate și dacă va mai reveni în Moldova, dar este sigură că nu mai revine în politică.

Amintim că pe 11 iulie, în Moldova s-au desfășurat alegerile parlamentare anticipate. Conform rezultatelor după procesarea a 100% din procesele verbale, PAS a adunat 52,80 la sută dintre voturi, Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor - 27,17%, Partidul Politic „ȘOR” - 5,74%.

Ceilalți concurenți electorali nu depășesc pragul necesar pentru accederea în Parlament. Pe locul patru se situează blocul Renato Usatîi cu 4,10% din voturi, al cincilea este Partidul Platformei Demnitate și Adevăr cu 2,33%, urmat de Partidul Democrat cu 1,81%, PP DA - 1,45%.

