Interviu exclusiv cu Vitalie Pârlog, numit recent șef la INTERPOL

După ce a ajuns primul moldovean membru al CCF al INTERPOL, iată că a fost ales și șef al Comisiei pentru Controlul Fișierelor INTERPOL. Într-un interviu realizat de jurnalista Cristina Bumbu-Dănuță, în studioul Sputnik Moldova, Vitalie Pârlog descrie structura pe care o conduce ca fiind "o entitate independentă în cadrul organizației INTERPOL, care are menirea de a stabili acel echilibru între cooperarea polițienească internațională, pe de o parte, și, pe de altă parte, respectarea drepturilor celor care sunt vizați de INTERPOL".

Vitalie Pârlog, spune că este mândru de faptul că a ajuns în această funcție, dar simte și o responsabilitate mai mare. "Este evident că am avut emoții atunci când am fost ales în această funcție. Sunt cred că emoții la fel de mari ca ale unui sportiv care obține o medalie olimpică. Responsabilitatea este una enormă deoarece Comisia are menirea de a examina plângerile individuale depuse de către diverși contestatarii, care consideră că li s-ar fi încălcat drepturile. Ca urmare a examinării acestor plângeri, comisia emite decizii cu caracter obligatoriu pentru organizație", menționează Vitalie Pârlog.

Membrii Comisiei pentru Controlul Fișierelor INTERPOL nu se subordonează autorităților din țările de unde vin.

"Atunci când este vorba despre un dosar sau o cauză parvenită din Republica Moldova, eu nu am voie să particip la examinarea acestora. Însă, în cazul în care este vorba de un cetățean al Republicii Moldova, care a fost anunțat în căutare de un alt stat, atunci eu am dreptul să particip la examinarea dosarului" — astfel a comentat Vitalie Pârlog zvonurile că numirea unui moldovean în funcție de conducere la INTERPOL ar putea duce la grăbirea soluționării unor cauze legate de Republica Moldova.

Vitalie Pârlog are 42 de ani și este de profesie jurist specializat în drept internațional. El a fost ministru al Justiției și reprezentant al Guvernului la CEDO.

Autor: Cristina Bumbu-Dănuță

