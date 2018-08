Reforma fiscală, anunțată de Guvern, salutată de patronii restaurantelor și hotelurilor

Președinta Asociației Restaurantelor și Localurilor de Agrement, Aneta Zasavițchi, a declarat în cadrul emisiunii „Sputnik-Matianal", că a așteptat această decizie de mai mulți ani.

„După cinci ani de activitate, discuții, ședințe și bătăi la uși am obținut acest rezultat. Această decizie ne-a bucurat foarte mult, în sfârșit am fost auziți și nu am așteptat să treacă alegerile, dar până la ele pentru a avea un rezultat în acest sens", a spus Aneta Zasavițchi.

Potrivit ei, de aceste facilități vor beneficia din plin anume agenții economici ale căror venituri sunt mult mai modeste, iar cheltuielile mai mari. Aceste inovații vor permite reducerea presiunii fiscale în domeniul HORECA și reprezintă o metodă de a stimula activitatea din acest sector, implicit dezvoltarea turismului. Totodată, măsurile vor contribui la reducerea economiei informale din domeniu.