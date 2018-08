Talente al căror renume a depășit hotarele țării

Invitată în studioul Radio Sputnik Moldova interpreta, Carolina Gorun, a povestit despre lansarea pe piața muzicală din străinătate și realizările sale artistice.

"În anul 2012 am participat la concursul "Das Supertalent" din Germania. Peste o perioadă am revenit pe scena din Germania participând la un alt concurs de talente. De atunci am creat o echipă muzicală cu care am colaborat și am creat piese noi. Au fost multe obstacole la început, însă eu am reușit să-mi realizez visul și să mă afirm în domeniul muzicii peste hotarele țării", a povestit interpreta.

Carolina Gorun afirmă că publicul din Germania este foarte primitor și deschis la manifestarea unor muzicieni de origine străină.

"Eu încerc să creez piese noi care vor entuziasma publicul și să-mi supun visul continuității. În același timp, accept orice critică, pentru că în spatele fiecărui comportament există o motivație", a mai adăugat interpreta.

Carolina Gorun a participat în semifinala națională a Concursului Muzical Eurovision România 2018.

Autor: Cristina Baș