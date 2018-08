Ce surprize pregătește Festivalul Internațional de Muzică Ușoară pentru Copii "Volare"

Invitați în studioul Radio Sputnik Moldova, producătoarea emisiunii "Sputnik Matinal", Gutiera Prodan, care este și membru al juriului la Festivalul "Volare", alături de câștigătoarea trofeului din anul 2015, Nicoleta Sârbu, au venit cu mai multe detalii despre concursul care promovează cultura și educația transpuse în vocile copiilor.

"Acest concurs este o adevărată poveste atât pentru copii, cât și pentru noi, adulții. Am fost invitată pentru prima dată la acest festival în anul 2015 și am rămas plăcut surprinsă de atmosfera incredibilă pe care au reușit să o creeze organizatorii. Este un concurs cu multe cerințe, dar în același timp vor fi organizate și excursii prin preajma zonelor pitorești din localitate. Deschiderea acestui festival are loc în aer liber, în centrul orașului Piatra-Neamț", a povestit Gutiera Prodan, membră a juriului.

În anul 2015, vocalista și pianista, Nicoleta Sârbu, a avut o prestație deosebită la Festivalul Internațional de muzică "Volare" la care a câștigat un trofeu. Tânăra spune că acest festival are o atmosferă feerică, de basm, unde a reușit să culeagă amintiri pentru întreaga viață.

Gutiera Prodan spune că în acest an la festival vor participa șapte tineri din Republica Moldova. Totodată, în cadrul concursului se anunță o selecție plină de surprize și premii pentru participanți.

Autor: Cristina Baș