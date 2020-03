Sputnik Matinal, cu Andrei Porubin și Dumitru Chitoroagă. 19 martie 2020

Pandemia creata de Virusul COVID 19 a fortat lumea sa stea in casa pentru a diminua efectele. Cum sa folisim aceasta perioada mai util, sa imbinam placutul cu utilul, de ce nu, sa invatam o limba straina...

Cum sa folisim aceasta perioada mai util, sa imbinam placutul cu utilul, de ce nu, sa invatam o limba straina... despre unele trucuri cum sa inveti mai usor o limba straina vorbim cu Elena Vorotneac, profesor de limba engleza, profesor de limba si literatura romana, magistru in psihopedagogie.



Despre redactia la situatia din tara a unul grup de producatori de textile autohtoni care au lasat la o parte activitatea zilnica si au decis sa coase in regim de urgenta masti impotriva Virusului COVID 19. Discutam cu Elena Etcu, creatoare de moda, autoarea acestei initiative.



Care a fost atmosfera la Festivalul International “Perlele Marii” desfasurat in Israel aflam de la unul din membrii juriului, Eugenia Ursu, presedinta Asociatiei “Moldova si Minoritatile sale” Club UNESCO. Cine a revenit in Moldova cu Gran Prix-ul aflam in cadrul acestei editii.