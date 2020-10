Emisiunea ”ATITUDINI”

În Moldova anului 2020, copiii cu sindromul Down sunt priviți cu suspiciune și ignorați. Se întâmplă din cauza percepțiilor greșite, potrivit cărora ei ar fi neadecvați sau agresivi.

Aproximativ 50 de copii cu sindromul Down sunt diagnosticați în țara noastră, în fiecare an. Depistarea tardivă a afecțiunii, neputința părinților de a face față cheltuielilor de reabilitare și stereotipurile existente le face viața dificilă. Despre destinul copiilor cu sindromul Down în țara noastră, accesul la tratament și integrarea în societate discutăm, la ”ATITUDINI”, cu Ala Burlaca, fondatoarea Asociației ”Sunshine” și Natalia Barbova, șefa Laboratorului Profilaxia Patologiilor Ereditare, din cadrul Centrului Genetic de Excelență din Republica Moldova.