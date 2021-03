Emisiunea ”ATITUDINI”

Săptămâna trecută, în Republica Moldova a fost instituită stare de urgență în sănătate publică, care va dura până în data de 19 aprilie. Decizia a fost luată ca urmare a creșterii semnificative a numărului nou de cazuri de îmbolnăviri și decese provocate de COVID-19.

Între timp, în țară este desfășurată campania de vaccinare împotriva virusului a lucrătorilor medicali și non medicali, din cadrul instituțiilor medicale și farmaciilor și din cadrul instituțiilor de învățământ. Deocamdată, populația generală nu are acces la vaccin, fapt care va amâna eradicarea pandemiei în țara noastră.

Am discutat în cadrul studioului Sputnik Moldova, de mai multe ori, despre măsurile întreprinse, în acest scop, de către autoritățile executive, de administrația publică locală. Astăzi vom vorbi, în cadrul emisiunii ”ATITUDINI”, despre ce fac deputații pentru depășirea pandemiei. Discutăm subiectul cu Ruxanda Glavan, fosta ministră a Sănătății, actualmente deputată și membră a Comisiei parlamentare pentru Protecţie Socială, Sănătate şi Familie.