Transplantul de organe în Moldova: între mituri și realități

Un donator de organe salvează trei vieți. Cu toate acestea, din cauza prejudecăților sau lipsa de informare, moldovenii sunt încă reticenți față de transplantul de organe. Despre aceasta au vorbit, în cadrul emisiunii "ATITUDINI", vicedirectorul Agenției de Transplant, Grigore Romanciuc și coordonatorul de transplant din cadrul Spitalului "Sfânta Treime", Cornelia Guțu-Bahov.

Oamenii confundă starea de comă, care este o pierdere totală a cunoștinței, pe o perioadă îndelungată, cu moartea cerebrală — moartea creierului. Ca urmare, mulți cred că o persoană cu acest diagnostic își va reveni:

"Creierul nu este alimentat cu sânge, nu primește oxigen și pierde funcția de control a respirației, de menținere a tensiunii arteriale. Sunt afectate ireversibil organele", a precizat Cornelia Guțu-Bahov.

Medicii au la dispoziție câteva zile pentru a menține funcțiile organelor persoanei aflate în moarte cerebrală.

"După ce stabilim diagnosticul de moarte cerebrală, începem să discutăm cu familia. Unele rude acceptă să doneze organele în decurs de jumătate de oră. În alte cazuri, discuțiile durează câteva ore”, a explicat Cornelia Guțu-Bahov.

Cel mai frecvent, rudele se opun transplantului din cauza prejudecăților. Unii cred că organul donat nu va ajunge la pacientul de pe lista de așteptare.

"Avem un sistem de informare securizat la care nu au acces coordonatorii de transplant, cei care mențin funcțiile organelor donatorilor. După prelevare, organele sunt transportate în instituția medicală unde este efectuat transplantul. Între aceste două procese este intermediară Agenția de Transplant", a mai adăugat Cornelia Guțu-Bahov.

Potrivit studiilor, unele familii regretă că s-au opus donării organelor persoanelor aflate în moarte cerebrală:

"Un studiu efectuat în Spania arată că 40 la sută dintre familiile care au refuzat donarea de organe regretă gestul. Intervievații au răspuns că dacă ar putea întoarce timpul, ar accepta să ofere organele rudei decedate altor pacienți", a relatat Grigore Romanciuc.

Diana Berari a fost mama unei fetițe de trei ani, care a devenit donatoare de organe pentru trei copii. Femeia a vorbit, în cadrul emisiunii ATITUDINI, despre sentimentele care au determinat-o să doneze organele Deliei.

"Noi am luptat pentru viața fetiței noastre zi de zi. De aceea atunci când Delia a plecat, am decis să dăruim viață altui copil. Această decizie ne-a adus multă liniște în suflet, avem sentimentul că am făcut ceea ce trebuia".

Datorită oamenilor cu inimă mare, așa cum este Diana Berari, Valentina Chicireac se bucură de viață. Acum patru ani, ea a primit un ficat de la un donator în moarte cerebrală.

"Trăiesc datorită familiei care a acceptat să-mi doneze ficatul rudei decedate. Mă gândesc mereu la persoana căreia i-a aparținut organul și mă strădui să-mi trăiesc frumos viața. Căci dacă mă vede din ceruri, să nu se mâhnească".

Detalii despre succesele în domeniul transplantului de organe în Republica Moldova aflați din interviu.

Autor: Maria Dimineț