Cât de sigur este sângele donat, oferit bolnavilor? Explicația autorităților

O echipă de cercetători, condusă de doctorul habilitat în medicină Constantin Spânu, a descoperit, în 2015, virusul hepatitei virale oculte B în sângele donat. Datorită invenției, Centrul Național de Transfuzie a Sângelui depistează donatorii purtători ai acestui tip de virus. Ca urmare, la pacient ajunge sânge sigur, iar donatorul infectat începe tratamentul profilactic, care stopează dezvoltarea Hepatitei Virale B.

© Sputnik / Osmatesco Brevet de invenție de scurtă durată

”Am pornit această cercetare de la ipoteza că 14% din sângele donat ar putea constitui cazuri de Hepatită Virală B ocultă. Am descoperit un marker suplimentar care ne-a permis să confirmăm această ipoteză. Am studiat 77 de mii de donări de sânge făcute la Centrul Național de Transfuzie. Și am descoperit 77 de persoane purtătoare ale virusului hepatic B, formă ascunsă. Vă imaginați ce s-ar fi întâmplat dacă acest sânge ajungea la pacienți? ”, a relatat Constantin Spânu.

Savanții nu s-au oprit aici. Eu au stabilit că ADN-ul virusului hepatic B ascuns are mai multe copii, care, de asemenea, pot dezvolta boala. Ca urmare, echipa doctorului habilitat Constantin Spânu a descoperit o tehnică revoluționară de depistare a acestor copii.

”Am aplicat posibilitatea testării prin amplificare genica, ultima descoperire a tehnicilor de biologie moleculară, care ne oferă un răspuns clar: da sau nu! Tehnica ne ajută să descoperim zeci de copii ale virusului hepatic B ascuns. Rezultatele pe care le obținem sunt comparabile cu țările dezvoltate. Testele le realizăm cu aceleași consumabile, aceleași echipamente”, a explicat Constantin Spânu.

Savanți au reușit să aplice rezultatele acestor cercetări datorită modernizării Centrului Național de Transfuzie a Sângelui. În ultimi ani, în instituție au fost create condiții care permit testarea, conform standardelor internaționale, a infecțiilor din sânge.

”Noi reușim să depistăm în sânge nu doar virusul ocult al hepatitei virale B. Condițiile moderne din laborator ne permit să descoperim și hepatita virală C, și virusul HIV, facem teste moleculare genetice la zeci de copii, pentru a identifica riscurile. Pentru că am reușit să aplicăm cele mai moderne tehnologii de testare a sângelui, laboratorul Centrului Național de Transfuzie a Sângelui a fost recunoscut la nivel internațional. Aceasta înseamnă că rezultatele pe care le obținem sunt aceleași ca și în Franța, Germania, și alte state dezvoltate”, a menționat Svetlana Cebotari.

Autor: Maria Dimineț