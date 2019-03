Medicii avertizează: Putem face tuberculoză în orice moment

Oricine se poate îmbolnăvi de tuberculoză - indiferent de statutul social și nivelul de trai. Putem inhala, în orice moment, bacteria care provoacă tuberculoza, putem trăi cu această bacterie ani în șir, fără ca să ne facă rău, dar să ne îmbolnăvim de tuberculoză atunci când organismul este slăbit. Chiar o banală răceală poate crea premize favorabile pentru dezvoltarea bacilului tuberculozei.

”Trecând prin cavitatea nazală, trahei, bronhii, ajunge în macrofagele alveolare, de la nivelul plămânilor. În cazul unui sistem imunitar normal, macrofagii captează bacilul, și persoana nu se îmbolnăvește de tuberculoză. Dacă însă sistemul imunitar nu funcționează eficient, bacteria tuberculozei se multiplică și așa este declanșată boala”.

Cel mai frecvent, bacilul tuberculozei atacă plămânii și laringele. Anume aceste două forme ale maladiei sunt contagioase.

”Persoanele care au tuberculoză pulmonară și laringiană, și nu urmează tratament, elimină în aer bacteriile care provoacă boala. Bacteria poate afecta însă toate organele, în afară de unghii și păr. Avem cazuri de tuberculoză la nivelul ganglionilor limfatici, rinichilor, sistemului nervos central, organelor genitale, vertebrelor din regiunea toracică. Aceste forme ale tuberculozei nu sunt contagioase, însă la fel periculoase pentru viața bolnavilor, ca și tuberculoza pulmonară sau laringiană, dacă nu sunt tratate la timp”.

Tuberculoza evoluează fără să provoace durere. Tocmai de aceea, tusea, febra, oboseala - simptome caracteristice bolii, sunt ignorate sau interpretate greșit de bolnavi.

”De exemplu, dacă bolnavul este fumător, explică tusea prin fumat. Lipsa de puteri o explică prin faptul că muncesc mult. Febra mică, specifică tuberculozei, nici nu este luată în seamă. Lipsa poftei de mâncare, slăbiciunile, transpirațiile nocturne, de asemenea, pot fi semne ale tuberculozei. De aceea, când nu ne simțim bine, trebuie să mergem la medic, care va decide cauzele simptomelor”.

În prezent, în Republica Moldova este implementat cel de-al cincilea Program Național de Control al Tuberculozei. Măsurile întreprinse au contribuit la reducerea cu 10 la sută a numărului de cazuri noi de tuberculoză.

”Au fost întreprinse măsuri pentru stabilirea precoce a diagnosticelor de tuberculoză. Și acest lucru am realizat prin implementarea tehnicilor moderne de diagnostic și depistare a persoanelor care riscă să se îmbolnăvească de tuberculoză. Am aplicat metode moderne de tratament și am asigurat accesul tuturor bolnavilor la tratament. De asemenea, am creat condiții pentru ca toți pacienții să beneficieze de suport medical și social atât la nivel ambulatoriu, cât și comunitar”, a relatat Daniela Demișcan.

Autor: Maria Dimineț