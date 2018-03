Medicii nu vor fugi în România. Guvernul știe cum să-i oprească

Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Cebotari, a vorbit în studioul Radio Sputnik Moldova despre măsurile întreprinse pentru stoparea exodului medicilor, combaterea corupției din sistemul medical și îmbunătățirea calității asistenței medicale.

— Ce măsuri întreprinde Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru a opri exodul medicilor?

— Guvernul întreprinde măsuri pentru a asigura medicii cu salarii decente. Din 1 iulie 2016, a fost implementat un nou mecanism de salarizare pentru angajații instituțiilor medicale publice, încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală. Ca urmare, salariul s-a dublat pentru unele categorii de medici. Lefurile au crescut și pentru lucrătorii medicali cu studii medii de specialitate. Totodată, din 1 aprilie 2018 salariile personalului medical vor fi indexate cu 3,7 la sută. Din 1 ianuarie 2018, a crescut cu 10 la sută salariile pentru 120 de mii de bugetari din domeniul sănătății și asistenței sociale. Binevenit este și programul "Prima Casă", care va permite lucrătorilor medicali să-și cumpere locuințe.

— Cum combatem corupția în sănătate?

— Majoritatea lucrătorilor medicali își face corect și responsabil meseria. Din păcate, fenomenul corupției afectează imaginea sistemului medical. Reiterez cu această ocazie, că pacienții asigurați medical nu trebuie să plătească pentru serviciile medicale. Compania Națională de Asigurări în Medicină acoperă toate cheltuielile pentru tratamentele aplicate pacienților asigurați, astfel încât nu sunt necesare plăți suplimentare. Percepția pacienților, că nu vor beneficia de îngrijiri medicale calitative, dacă nu vor plăti adițional medicul, este greșită. Îndemnăm pacienții să reclame abuzurile din partea lucrătorilor medicali. În același timp, facem apel către comunitatea medicală să respecte etica profesională și jurământul depus.

— Când vom avea psihologi în toate instituțiile medicale?

— Conducătorii instituțiilor medicale vor decide de câți psihologi au nevoie și cum îi angajează. În același timp, am stabilit cu Universitatea de Stat de Medicină să instruim psihologii identificați de instituțiile medicale. De asemenea, vor face cursuri de psihologie și medici, dacă vor dori. Nu e neapărat ca acel psiholog să se afle în spital toată ziua. Important este ca pacienții să beneficieze de suport psihologic de fiecare dată când au nevoie.

— În iulie 2017, a început descentralizarea serviciului endoprotezare de șold și genunchi. Mai exact, 30 de medici traumatologi din spitalele raionale au mers în Turcia și România pentru a învăța să facă artroplastii. Avem rezultate?

— Da, rezultate sunt. Medicii au finalizat instruirea și au început să facă aceste intervenții încă la sfârșitul anului 2017. În prezent, artroplastii sunt efectuate nu doar în Chișinău, dar și în municipiul Bălți, raioanele Căușeni, Florești, Ungheni, Cahul, Soroca. În acest context, un grup de lucru al Ministerului Sănătății evaluează necesarul de consumabile pentru intervențiile de endoprotezare. Din acest an, mai multe spitale raionale vor avea posibilitatea, în premieră, să facă operații de cataractă. Facem tot posibilul să reducem din rândurile de așteptare pentru mai multe servicii medicale, și în același timp să oferim posibilitatea pacienților să beneficieze de tratamente aproape de casă.

— Ce proiecte importante în sănătate vor fi finalizate sau demarate în acest an?

— Important este proiectul de modernizare a sectorului sănătății din Republica Moldova. Până în prezent, au fost debursate aproximativ 48 la sută din suma totală a proiectului. Datorită acestui proiect, am redus numărul de externări acute sub 15,6 la sută la 100 de locuitori, numărul de paturi acute, am mărit rata de compensare a medicamentelor antihipertensive până la 70 la sută. Acest proiect ne-a permis să dotăm instituțiile medicale cu echipament medical necesar, să extindem gama serviciilor medicale.

Pentru mai multe informații, vă invităm să ascultați interviul complet.

Autor: Maria Dimineț