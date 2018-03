Mai multe investiții în domeniul apărării din 2019. Banii nu sunt o problemă

Modernizarea Armatei Naționale este un subiect vechi. Îl regăsim în discursurile foştilor miniştri ai Apărării şi în tezele de doctor. Deşi discuțiile durează deja de 20 de ani, Armata Națională a rămas aceeași. În ultimii ani, statul practic nu a investit în pregătirea militarilor şi nici în modernizarea infrastructurii militare. Motivul — lipsa surselor financiare! Acum o săptămână, subiectul a ajuns din nou în atenția politicienilor şi opiniei publice. De această dată autoritățile vorbesc despre renunțarea la serviciul militar obligatoriu și angajarea prin contract a militarilor profesioniști. Ce va urma după aceste discuții? Aflați din interviul realizat cu secretarul de stat al Ministerului Apărării Radu Burduja şi fostul ministru al Apărării Victor Gaiciuc.

În cel puțin doi ani vom avea o armată formată exclusiv din militari profesioniști. În același timp, în aproximativ șapte ani va fi modernizată și infrastructura militară. Asigurarea vine din partea secretarului de stat al Ministerului Apărării. Mai jos reproducem, parțial, dialogul cu Radu Burduja.

— Suntem pregătiți pentru această reformă. Nu ne grăbim?

— Am lucrat mult timp la acest proiect. Am elaborat documente de politici și am evaluat situația din domeniul apărării. Cu certitudine, vom avea un impact pozitiv. Trebuie să ne concentrăm pe calitate, dar nu pe cantitate. În armată trebuie să existe profesioniști.

— De câți bani avem nevoie pentru a moderniza Armata Națională?

— Pentru a porni acest proces avem nevoie de o majorare a bugetului pentru Apărare cu 30 la sută, pentru anul 2019. Este realist. Această creștere trebuie asigurată și în următorii ani. O armată profesionistă nu este mai ieftină decât una care are la bază serviciul militar obligatoriu.

— Ce avantaje oferă țării noastre o armată formată exclusiv din militari profesioniști?

— În primul rând, în domeniul apărării vor veni oameni cu vocație. Unde există vocație, există și profesionalism. De asemenea, reforma va favoriza crearea locurilor noi de muncă, fapt care nu poate fi ignorat. Un an nu este suficient pentru a pregăti un militar în termen conform noilor cerințe din domeniul apărării. Tehnologiile militare avansează repede, respectiv și oamenii din domeniu trebuie să evolueze în pas cu aceste tehnologii.

— În ce măsură suntem pregătiți să formăm militari profesioniști?

— Armata Națională are ofițeri, subofițeri și sergenți profesioniști. Ei vor pregăti militarii prin contract. În plus, facem instruiri și peste hotare. De menționat, că procesul de instruire a militarilor prin contract va fi diferit față de cel desfășurat în prezent. Va fi modificat, în acest scop, ghidul carierei militare.

— Cum îi atragem și îi păstrăm în domeniul apărării pe militarii profesioniști? Salariile pe care le primesc în prezent nu sunt motivante.

— Vom pune accentul pe asigurarea socială a militarilor. Militarii vor fi asigurați cu locuințe. De asemenea, vor primi ajutor pentru plata chiriei, privilegiu care a fost anulat. Vom revizui și salariul militarilor.

— De ce nu înbunătățim sistemul militar actual? Este considerat un model potrivit pentru cultivarea patriotismului în societate.

— Patriotismul este cultivat nu doar în armată. Armata este oglinda societății. Patriotismul este un efort al întregii societăți. Educația patriotică se face în familie și în școală. Americanii și francezii nu au militari în termen, însă sunt patrioți.

— De unde va începe transformarea Armatei Naționale?

— Vom porni de la un plan de acțiuni, care în curând va fi definitivat. Imediat ce Guvernul va aproba planul respectiv, începem modernizarea armatei. Va fi ajustat sistemul de mobilizare, sistemul de instruire și va demara modernizarea infrastructurii militare.

— În cât timp vom avea o armată profesionistă?

— În aproximativ doi ani și jumătate vom avea o armată profesionistă. Treptat vom realiza modernizarea infrastructurii militare. În acest scop trebuie de majorat, în fiecare an, bugetul pentru domeniul apărării. Tehnica militară existentă, în mare parte, nu corespunde cerințelor. Experiența altor state arată că o armată poate fi modernizată în decurs de cinci ani, dar aceasta depinde de investițiile făcute.

Mai multe informații despre posibilitățile de modernizare a Armatei Naționale aflați din fișierul audio atașat.

Autor: Maria Dimineț