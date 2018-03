Renunțăm la multe în viață doar ca să luptăm pentru public

"Multă lume mă întreabă ce sumă de bani am câștigat, dar nimeni nu mă întreabă câți bani am investit pentru pregătire. Am lucrat mai mulți ani în calitate de bucătar. Fac cursuri pentru a mă perfecționa în acest domeniu, pentru a-mi asigura viața. Antrenez circa 15 fete, dar câștig foarte puțin din asta", a adăugat luptătoarea.

Unul dintre cei mai titrați sportivi K-1 Stanislav Reniță a menționat că participanții la luptele KOK depun acest efort pentru public și pentru plăcerea personală. "De multe ori am vrut să renunț, dar am avut puterea de a trece peste greutățile vieții. Muncim zi de zi pentru a putea evolua pe ring. Vreau și eu să mă angajez că să-mi fie mai ușor", susține Stanislav Reniță.

Alte declarații ale sportivilor le puteți asculta în cadrul interviului acordat în mod exclusiv pentru Radio Sputnik Moldova.