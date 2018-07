Ce a declarat Vitalie Damașcan înainte de plecarea la AC Torino ?

Atacantul moldovean Vitalie Damașcan a marcat primul său gol pentru AC Torino. Jucătorul în vârstă de 19 ani a punctat în amicalul cu Renate din Serie C, scor 3-0.

Damașcan este la un pas de a debuta în Seria A. Acesta ar fi al doilea moldovean după Artur Ioniță care poate bifa meciuri în unul dintre cele mai puternice campionate din lume.

Înainte de plecare la echipa torineză jucătorul moldovean a făcut mai multe declarații în exclusivitate pentru Radio Sputnik Moldova.

"Nu îmi explic de ce Zimbru nu a avut încredere în mine cu toate că eu am progresat foarte mult la acest club și am doar cuvinte de laudă pentru formația chișinăuiană. Am plecat la Sheriff pentru că voiam să joc în Divizia Națională", a declarat Vitalie Damașcan, care după doar un sezon în tricoul viespilor a reușit să devină golgheterul campionatului național, iar la scurt timp a semnat un contract cu AC Torino.

Atacantul a menționat de asemenea că la formația italiană are nevoie de multă încredere pentru a se adapta. "Va trebui să muncesc foarte mult pentru a demonstra că merit să fiu la Torino. Doar prin muncă pot depăși anumite bariere psihologice. Voi aborda pozitiv orice antrenament și sunt convins că îmi va reuși", a conchis jucătorul moldovean.