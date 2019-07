Profesoară de canto: Ascultați ce vor copiii, dar nu insistați să cânte

Violonista, interpreta și profesoara de canto Rodica Roșieru a urcat pe o scenă adevărată, pentru prima dată, la vârsta de patru ani. Făcea parte din renumitul cor pentru copii ”Lia Ciocârlia”. De fapt, în locul ei trebuia să cânte sora ei mai mare, Lucia. În orice caz, asta își doreau părinții. Însă, voința acestora nu a coincis cu cea a copilei. De această incertitudine a profitat Rodica Roșieru, care a reușit să-i convingă pe toți că locul ei este în ”Lia Ciocârlia”.

”Călătoream des împreună cu familia. Urcam toți patru în mașină – mama, tata, eu și sora Lucia și porneam unde de duceau ochii. Și pe drum cântam cu toții. Când sora a împlinit șapte ani, părinții au înscris-o în corul ”Lia Ciocârlia”. Fiind mai timidă, nu a vrut să cânte. Atunci l-am tras pe tata de mânecă și i-am spus că eu vreau să frecventez corul. Așa am ajuns în cor. Eram cea mai mică și ca vârstă și ca statură. Mai am rochia pe care am purtat-o atunci la cor, numai bine vine păpușilor nepoatei mele”, își amintește Rodica Roșioru.

De mică, Rodica Roșioru a studiat și a cântat la vioară. De-a lungul anilor, a susținut mai multe concerte și s-a bucurat de simpatia melomanilor. Într-o zi a decis că a venit timpul să împărtășească copiilor experiența ei. Așa a devenit profesoară de canto și a deschis Studioul Artistic ”Rodica Roșioru”.

”Mult timp am simțit că vreau să devin profesoară de canto. Cei apropiați mă întrebau de ce nu deschid un studio artistic. Am amânat acest vis deoarece simțeam că nu eram pregătită. Pentru început, am citit mai multă literatură de specialitate, am făcut master-classuri și apoi mi-am asumat responsabilitatea de a preda copiilor”, povestește Rodica Roșioru.

Elevilor săi le dedică tot timpul. Realizările lor sunt prioritare pentru Rodica Roșioru, de aceea este foarte exigentă în timpul orelor de canto. Nu acceptă să predea copiilor care nu au talent sau interes față de muzică.

” Sunt sinceră cu părinții din start. Dacă văd că copilul nu are talent sau nu este interesat de muzică, le spun direct că nu va face față cerințelor mele, cu riscul de a-i supăra. Odată a venit la mine un bunel cu nepoțica. Fetița stătea supărată și eu am întrebat-o: îți place să cânți? Copila mi-a răspuns: Nu, mamei îi place, mie îmi place să dansez. I-am spus bunelului că nu e bine să fie obligat copilul să facă ce nu-i place. Părinții trebuie să-și audă copiii”, spune Rodica Roșioru.

Chiar dacă are talent, părinții trebuie să-i permită copilului să facă ceea ce-i place. În caz contrar, nu va fi iubit de public, atenționează Rodica Roșioru.

”O nouă elevă de a mea a susținut primul concert și a avut un succes deosebit. A impresionat publicul prin carismă. Nu tot timpul talentul este suficient. Ea a reușit să transmită emoții publicului, să comunice cu el în timpul interpretării. Mă gândeam, în timp ce urmăream reacția din sală: pe un copil, dacă are puțin talent, îl înveți să cânte, însă nu-l poți învăța să comunice cu publicul. De aceea, cântăreți sunt mulți, însă iubiți de public sunt foarte puțini”, mărturisește Rodica Roșioru.

Cine a fost prima dragoste a Rodicăi Roșioru și cum l-a cunoscut pe soțul ei – aflați din emisiunea ”Probă la MicroSCOP”, moderată de jurnalista Gutiera Prodan.

Autor: Maria Dimineț