Valentina Buliga: De ce pleacă femeile din politică

Potrivit deputatei, propunerea de a se implica în politică și voința pe care a avut-o au contribuit la luarea deciziei pe care și-a asumat-o.

"Îmi puneam o simplă întrebare: de ce eu, femeie, mamă a doi copii, specialist cu studii superioare, absolventă cu diplomă cu mențiune cum era pe atunci, să stau de o parte? Să fiu prizonieră a unor decizii politice? Consider că a fost o decizie bună și nu am regretat niciodată că am decis să mă implic", a spus deputata.

Potrivit Valentinei Buliga, în Republica Moldova procesul de implicare a femeilor în diverse domenii a parcurs un drum lung. Politica continuă să fie considerată de către unii bărbați un domeniu ”masculin”. Din acest motiv, femeile au avut întotdeauna nevoie de mai multe argumente, dovezi, curaj sau pregătire profesională pentru a demonstra că au aceleași drepturi, oportunități și este importantă participarea lor la luarea unor decizii.

Deputata Valentina Buliga are 22 de ani de activitate politică. Însă nu toate femeile reușesc să facă față provocărilor și decid să părăsească acest domeniu din diverse motive.

"Probabil, aceste situații sunt legate de decepțiile pe care le-au avut femeile sau de lupta interioară. Totuși, în majoritatea partidelor politice există o concurență și fiecare are dorința de a se afirma. Unele femei poate nu au reușit să depășească această situație și au decis "să trântească ușa" și să părăsească arena politică. Femeile își doresc să fie actorii activi în procesele politice. Aici contează prestația, implicarea și cunoștințele. Pot spune că în această "luptă bărbătească" au supraviețuit cele mai puternice femei", a explicat Valentina Buliga.

Mai multe informații aflați din interviul audio atașat.

Autor: Cristina Baș