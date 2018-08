Cum îi facem pe copii mai responsabili ?

Invitații emisiunii matinal la Radio Sputnik, antrenorul Eugen Petrachi și Lilia Triboi, părintele Nichitei Niculcea care practică Jiu-Jitsu de mai mulți ani, susțin că educația sportivă are un impact foarte puternic asupra comportamentului copilului.

"De la o vârsta foarte fragedă noi încercăm să le insuflăm micuților multă încredere. Foarte mulți copii vin în sala de luptă complexați, foarte timizi, crispați. Începem cu jocuri foarte simple după care treptat trecem la un program de antrenamente foarte complex. Mulți dintre ei în doar câteva luni sunt de nerecunoscut în sensul bun al cuvântului", susține antrenorul Eugen Petrachi.

Părinții deasemenea confirmă faptul că sportul le schimbă regimul de viață. "Am observat la Nichita că are o atitudine mai serioasă. Simplul fapt că are antrenament la ora 16:00, deja îl motivează. Are un program încărcat dar este motivat. Este montat de a obține performanță, o calitate pe care sportul îi oferă tuturor. Îi mulțumim antrenorului care are răbdare dar și această știință de a lucra cu ei de la 5 — 7 ani", a declarat Lilia Triboi.

De partea cealaltă tehnicianul Eugen Petrachi susține că secretul pentru care copii își doresc să progreseze sunt competițiile. "Înainte de marile campionate eu încerc să-i mobilizez la maxim. Ei trebuie să se concentreze, în caz contrar vor pierde. De multe ori ei suferă înfringeri și noi la antrenamente începem totul de al zero. Ei înțeleg la un moment dat că prin muncă pot obține mari performanțe", a coinchis antrenorul.

De menționat că echipa condusă de Eugen Petrachi formată din mai mulți luptători de stil Jiu —Jitsu, a reprezentant în premieră Republica Moldova la campionatul Mondial rezervat copiilor. Competiția a avut loc în Marea Britanie. Nichita Niculcea a devenit campion iar Maxim Starodubțev s-a ales cu medalie de argint.

Mai multe despre performanțele copiilor aflați în materialul audio