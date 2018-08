Femeile pot influența stabilitatea și pacea în lume

Conceptul proiectului „Women in Art for Peace" ("Femeile în artă pentru pace") are ca scop sensibilizarea societății față de importanța participării femeilor în consolidarea și menținerea păcii. Acesta a fost lansat în mai 2017, în Bahrain, la Institutul Internațional al Păcii.

Iana Stanțieru, directorul executiv al Galeriilor de Artă din Europa și cofondatoarea proiectului "Femeile în artă pentru pace" este originară din Republica Moldova și datorită acestui fapt a reușit să includă în lista participantelor două artiste plastice consacrate din țară: Eleonora Romanescu și Eleonora Prigaldă.

"În cadrul proiectului participă 20 de femei, artiste din 20 de țări care au fost implicate în conflicte armate, țări care au fost la graniță cu războaie și țări care promovează pacea în comunitățile lor. Avem artiste din Irak, Afghanistan, Yemen, Libia, Norvegia, Franța, România, etc. Aceste pictorițe își exprimă viziunea lor asupra păcii prin artă, iar fiecare lucrare are un mesaj puternic, deoarece există un contrast foarte mare între lucrările artistelor care au norocul să trăiască într-o comunitate în care domină pacea și prietenia și ale altor pictorițe care trec prin război. Astfel fiecare își expune diferit viziunea asupra păcii și avem interacțiuni culturale minunate", a menționat Iana Stanțieru.

Următoarea expoziție va fi organizată în luna martie 2019, la Senatul României, partea de Palat al Parlamentului (Casa Poporului). Proiectul evidențiază faptul că, între ani 1992 și 2011, doar patru la sută dintre semnatarii acordurilor de pace și mai puțin de 10% dintre negociatorii la mesele de pace erau femei.

În cadrul unui interviu acordat studioului de radio Sputnik Moldova, Iana Stanțieru a menționat: "Întrucât țările în conflict se străduiesc să obțină pacea și stabilitatea, este esențial ca femeile, deseori excluse din procesul de reconciliere, să fie împuternicite să construiască și să susțină pacea în comunitățile lor".

Autor: Valeria Fortuna