Alarmant: Profesori cu salarii sub limita minimului de existență. Ce vor sindicatele

"Ceva nu e bine în gestionarea acestui buget uriaș de 7,7 miliarde de lei. Prin urmare, solicităm o redistribuire mai mare a banilor pentru salarizarea prfesorilor", a spus Donos. Liderul sindical s-a referit la indexarea destul de modestă cu doar 8 la sută a slariilor pentru cadrele didactice începând cu 1 septembrie, ceea ce înseamnă un plus doar 200 — 300 de lei. Ghenadie Donos a declarat în studioul radio Sputnik Moldova că datele Biroului Național de Statistică nu sunt veridice în raport cu salariile reale ale profesorilor. Un pedagog cu studii superioare are un salariu de doar 3289 lei iar cel din personalul auxiliar e doar de 1170 lei, adică sub minimul de existență. Asemenea angajați, cu aceste salarii mici, sunt peste 50 la sută în sistemul de învățământ. Din acest considerent, Federația Sindicală a Educației și Științei solicită majorarea cu 50% a salariilor profesorilor și dublarea salariilor la personalul auxiliar. De asemenea, sindicatele de profil cer și majorarea îndemnizației unice acordate cadrelor didactice în primii trei ani de activitate pentru absolvenții instituţiilor de învăţământ superior de la 45 de mii de lei la 120 mii de lei, a mai spus Ghenadie Donos.

Autor Eduard Maciac