Maestrul Mihai Ciobanu, despre pasiunea pentru călătorii

"De câțiva ani am îndrăgit călătoriile. În această vară am avut ocazia să vizitez locuri frumoase din România, Caucazul de Nord și Georgia. Am revenit acasă foarte impresionat, cu energie pozitivă, gânduri bune și pace sufletească", a povestit Mihai Ciobanu.

Totodată, artistul a dezvăluit detalii despre planurile mărețe pe care le pregătește în cariera muzicală.

"Am pregătit mai mult de 20 de piese noi. Sper să înregistrez CD-ul "Cinstesc lumea că mii dragă" alături de orchestra Fraților Advahov. Îmi doresc ca aceste melodii să apropie lumea bună, să-i unească și să-i facă mai fericiți", a adăugat maestrul.

Autor: Cristina Baș