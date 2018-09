Performanțe deosebite la Campionatului Mondial de telegrafie-viteză

În perioada 25-29 august în Astana, Kazahstan a fost organizată cea de-a XV-a ediție a Campionatului Mondial de telegrafie-viteză. Republica Moldova a fost reprezentată de sportivii Laura-Andreea Schimbător și Marcel Crivorucenco. În rezultat, tânăra a obținut două medalii de bronz, iar Marcel Crivorucenco a fost premiat cu mai multe diplome.

Instructorul Valentin Chiribaș spune că telegrafia era un sport renumit înainte, unde la concursuri se adunau sute de participanți.

"Telegrafia rămâne a fi unul dintre cele mai inteligente sporturi. În Moldova sunt copii pasionați de această activitate. Am crezut și le-am demonstrat discipolilor mei Marcel și Laura-Andreea că ei pot obține locuri de frunte și se pot mândri de rezultatele obținute", a menționat Valentin Chiribaș.

Marcel Crivorucenco povestește că de mic copil a fost în căutarea unui sport mai neobișnuit și de la prima lecție de telegrafie a rămas entuziasmat de farmecul acestei activități.

"De la început mi s-a părut că este imposibil să obțin rezultate bune și nu voi face față provocărilor. Însă profesorul Valentin Chiribaș mi-a dovedit că acest lucru este posibil. Astfel am început să îndrăgesc acest gen de sport și nu am lipsit de la nici un antrenament. În anul 2016 am obținut prima medalie de bronz", a relatat tânărul.

La rândul său, Laura-Andreea Schimbător afirmă că prin muncă, ambiție și perseverență a reușit să obțină rezultate uimitoare.

În acest an, la Campionatul Mondial de Telegrafie-viteză au participat 104 sportivi din 14 țări.

Autor: Cristina Baș