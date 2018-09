Ne lipsește cultura consumului produselor apicole – Iată care sunt consecințele

În Republica Moldova nu există cultura consumului produselor apicole, susține un entuziast, care promovează produsele apicole pe cont propriu.

Republica Moldova întrunește toate condițiile pentru dezvoltarea apiculturii, lucru care însă nu se întâmplă pentru că moldovenii nu au cultura consumului produselor apicole. Aceasta este concluzia la care a ajuns Alexandru Gâscă, un entuziast care încearcă să schimbe această situație promovând consumul produselor apicole în țara noastră.

Alexandru Gâscă a lucrat în Franța opt ani, dintre care în șapte ani nu a fost niciodată acasă. Când a revenit la baștină era cu sănătatea ruinată.

"Am mers la medici, am luat tot felul de tratamente, dar fără niciun rezultat. Mă durea totul: mușchii, oasele. Și miracol, într-un bună zi am citit pe computer despre tinctura de propolis", povestește Alexandru cum a descoperit care sunt beneficiile produselor apicole.

Alexandru Gâscă spune că i s-a făcut mai bine după ce a luat tinctură de propolis, pe care chiar el a preparat-o. A simțit un adaos de energie, de forță.

"Din păcate, astăzi, în Republica Moldova nimeni nu știe ce beneficii aduce consumul de propolis, nici chiar unii apicultori nu cunosc lucrul acesta", spune Alexandru.

Potrivit lui, conaționalii noștri aproape că nu întrebuințează propolis, care este medicamentul și antibioticul lăsat de Dumnezeu.

"Dacă cetățenii Republicii Moldova ar consuma miere de albină așa cum consumă, spre exemplu, germanii, noi ar trebuie să importăm miere, nu să exportăm. Potrivit statisticilor, în 2013-2014, consumul de miere de albină în Republica Moldova era de 250 — 300 de grame pe cap de locuitor. Asta este foarte puțin dacă ne gândim că în Germania consumul pe an este de 7 kg pe cap de locuitor", a mai precizat Alexandru Gâscă.