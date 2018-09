Programul ”Prima Casă”, tot mai solicitat! Câte dosare au fost depuse

Tot mai mulţi moldoveni vor să-și procure o locuință prin intermediul programului guvernamental "Prima Casă". Potrivit secretarului general de stat al Ministerului Finanțelor, Ion Chicu, din aprilie, de când programul este funcțional, 421 de persoane și-au depus dosarele pentru a contracta un credit imobiliar.

Cert este că cea mai mare parte a numărului de dosare au fost depuse în luna august.

„La data de 8 septembrie erau depuse 421 de cereri. Vedem că ritmul de solicitare a acestor credite este tot mai mare. Dacă în primele trei luni am avut 167 de cereri, în luna august am avut 136 de cereri. Ceea ce înseamnă că programul „Prima Casă" are tot mai multă popularitate. Numai în prima săptămână a lunii septembrie au fost depuse 37 de cereri.", a declarat secretarul general de stat al Ministerului Finanțelor, Ion Chicu, în cadrul emisiunii „Obiectiv" de la Radio Sputnik Moldova.

Oficialul nu exclude că până la sfârșitul anului cifra creditelor oferite în cadrul programului „Prima Casă" va ajunge la 1000.

„În prezent, suma creditelor constituie 189 de milioane de lei, iar valoarea imobilelor ce urmează să fie procurate depășește 200 de milioane de lei. Cu ritmurile respective cred că spre sfârșitul anului vom avea în jur de 1000 de credite oferite în cadrul programului, iar valoarea acestor credite va depăși jumătate de miliard de lei", a adăugat Ion Chicu.

Programul "Prima Casă", lansat de Guvern, este destinat familiilor tinere care vor să-și procure o locuință, dar nu dispun de suficienți bani și nici nu pot contracta credite ipotecare.

De facilitățile acestui program pot beneficia cetăţenii care au până la 45 de ani, sunt angajați oficial şi care nu au alte credite ipotecare. Potrivit proiectului, statul garantează 50 la sută din soldul creditului acordat. Cert este că, costul locuinţei nu trebuie să depăşească un milion de lei, iar rata inițială este de 10 la sută din preț.

De menționat este că bugetarii care aplică la acest program beneficiază de înlesniri speciale. În cazul lor statul le achită jumătate din creditul luat pentru procurarea apartamentului.

Autor: Silvia Zavadovschi