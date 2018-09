Cum e să obții performanță cu bani puțini: Mărturisirea arcașului moldovean Dan Olaru

Moldova este țara în care sportivii sunt nevoiți să renunțe la campionate din cauza lipsei banilor. Arcașul moldovean Dan Olaru, care recent s-a întors de la Europene cu medalia de argint, spune că din lipsă de bani și el a fost nevoit să renunțe la unele competiții, așa cum se întâmplă în cazul majorității sportivilor moldoveni.

”După ce ministerele (n.r. Ministerul Tineretului și Sportului și Ministerul Educației) au fost comasate, au apărut probleme financiare, motiv pentru care nu am putut merge la toate competițiile. Respectiv, noi am selectat cele mai importante competiții", a declarant arcașul Dan Olaru pentru Radio Sputnik Moldova.

Sportivul spune că a reușit să ajungă la Campionatul European de tir cu arcul din Polonia, acolo unde a cucerit medalia de argint, datorită bursei pe care o are din partea Comitetului Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova.

”Noi încercăm să ne finanțăm singuri antrenamentele și cantonamentele. De exemplu, eu am un mare plus că am o bursă din partea Comitetului Național Olimpic, care mă ajută foarte mult. Datorită acestei burse am putut merge în iarnă la două competiții și acum înainte de europene am mers în cantonament tot din acești bani. Dacă ar fi să ne referim la banii oferiți de Minister (n.r. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării), aceștia sunt mult prea puțini pentru a face tot ce ne propunem”, a adăugat Dan Olaru în studioul Radio Sputnik Moldova.

Amintim că arcașul moldovean Dan Olaru a obținut argintul la Campionatul European de tir cu arcul din Polonia, devenind astfel vicecampion european la tir cu arcul. Tânărul sportiv a cedat la limită în finală împotriva olandezului Steve Wijler.

Acum doi ani, în 2016, Dan Olaru a cucerit medalia de aur la Campionatul European, în proba mixt, alături de Alexandra Mîrca.

Autor: Silvia Zavadovschi