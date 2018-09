Cum a aflat primarul de Stăuceni de construcția "Arenei Chișinău": Ce câștigă localitatea

Primarul comunei Stăuceni, Valentin Sâtnic, a oferit mai multe detalii despre momentul în care zvonurile au fost confirmate și i-a fost făcută oferta de a aloca terenul pentru construcția "Arenei Chișinău". El a declarat că a fost contactat de cineva și anunțat că urmează o discuție cu ministrul Economiei și cu alți reprezentanți interesați de construcția complexului la Stăuceni.

"Am fost telefonat de consilierul ministrului Chiril Gaburici, am stabilit organizarea unei ședințe la primăria comunei Stăuceni. La această reuniune a participat ministrul Chiril Gaburici, alături de reprezentanți din toate domeniul sportului și președintele Comitetului Național Olimpic și Sportiv din Moldova. Eu atunci le-am spus că sunt pentru construcția acestei arene deoarece asta înseamnă impozite, taxe, bani în bugetul local și un plus de imagine pentru localitate," a declarat Valentin Sâtnic pentru Sputnik Moldova.

Primarul de Stăuceni spune că au existat mai multe discuții cu oamenii din localitate, unii au fost pentru construcția "Arenei Chișinău", iar alții împotrivă.

"Am discutat cu reprezentanții mai multor colective din localitate, din diverse domenii de activitate, sigur, au avut păreri împărțite. Ulterior, am avut ședința consiliului local, am prezentat avantajele și riscurile, iar în final am ajuns la concluzia că construcția acestei arene înseamnă și locuri de muncă," spune Valentin Sâtnic.

"Arena Chişinău" va fi un complex ultramodern care se va întinde pe o suprafață de 10 ha, în localitatea Stăuceni, va avea o capacitate de până la cinci mii de locuri și va putea găzdui diverse evenimente sportive, conferințe, expoziții sau concerte.

Autor: Cristina Bumbu-Dănuță