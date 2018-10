Astăzi marcăm Ziua Mondială a Vegetarienilor: Ce spune un adept al acestui regim alimentar

În fiecare an, pe 1 octombrie, este celebrată Ziua Mondială a vegetarienilor. Această zi a fost instituită în anul 1978 de către Uniunea Internațională a Vegetarienilor, cu scopul de a promova regimul alimentar vegetarian și de a exprima compasiunea față de animale.

Pentru a convinge cât mai multe persoane să adopte o astfel de alimentație, în lume sunt organizate o serie de evenimente menite să aducă în atenția opiniei publice legătura dintre dieta vegetariană și mediul înconjurător, beneficiile pentru sănătatea omului, precum și conștientizarea problemelor ecologice și a eforturilor depuse pentru eradicarea foametei la nivel mondial.

"Dieta vegetariană corect echilibrată este sănătoasă, aduce un aport nutritiv adecvat și o serie de beneficii în prevenirea și tratamentul diverselor afecțiuni. Unii aleg acest mod de viață din motive de sănătate, fiind conștienți de faptul că prin excluderea consumului de carne și grăsimi se evită apariția unor boli precum diabetul, bolile de inimă, obezitatea sau anumite forme de cancer", a explicat Sergiu Sumcă în cadrul emisiunii "Sputnik Matinal".

Mai mult decât atât, astrologul Sergiu Sumcă, care este vegetarian de 23 de ani, a subliniat că regimul alimentar vegetarian i-a schimbat sănătatea în mod considerabil.

"De când am exclus consumul de carne din regimul alimentar am observat că starea mea de sănătate s-a îmbunătățit. Nu mai am dureri de cap, valoarea tensiunii arteriale este bună, iar concentrația este cu mult mai eficientă", a menționat Sumcă.

Mai multe informații referitor la acest subiect aflați din interviul audio atașat.

Autor: Cristina Baș