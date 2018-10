Echipa #RunforChildren a reușit să colecteze 110.000 de lei pentru familiile nevoiașe

În cadrul acțiunii #RunforChildren desfășurată de Asociația obștească CCF Moldova — Copil, Comunitate, Familie, s-au colectat 110.000 de lei, bani care vor fi donați mai multor copii săraci.

"La început ne-am propus să colectăm suma de 60.000 de lei, bani necesari pentru trei familii cu 14 copii. Din fericire am reușit să adunăm 110.000 de lei, sumă care a depășit așteptările noastre. Astfel vom avea posibilitatea să ajutăm și mai mulți copiii din familii nevoiașe. Scopul asociației obștești CCF Moldova — Copil, Comunitate, Familie este să protejeze copiii, pentru ca aceștia să nu sufere departe de familie, uitați în internate și case de copii", a explicat Tatiana Codreanu, coordonatoarea acțiunii #RunforChildren.

În total, la competiții în acest an au participat 18 000 de persoane. Aceștia au avut de depășit distanțele de Maraton (42 km 195 m), Semimaraton (21 km 975 m), 10 km și 5 km, precum și cursa distractivă „Fun Run By Iute Credit" de 1,5 km. Totodată în acest an pentru prima dată a avut loc competiția sportivilor în scaune rulante, pentru care a fost pregătită o categorie specială — „Maraton For All" cu distanțe de 10 km, 21 km și 42 km.

Potrivit paginii oficiale marathon.md, care a plasat o numărătoare inversă, cea de-a cincea ediție a Maratonului Internațional Chișinău va avea loc la 29 septembrie 2019, la fel într-o zi de duminică.

Autor: Cristina Baș