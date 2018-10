Ea este câștigătoarea marelui trofeu al Festivalului "Peștișorul de Aur"

Potrivit organizatoarei festivalului, Rodica Toma, la eveniment au participat 54 de concurenți din mai multe raioane a Republicii Moldova, cu vârste cuprinse între 7 și 18 ani. În acest an, câștigătoarea marelui trofeu este talentata interpretă Maria Godoroja.

Tânăra care a cucerit publicul prezent la Festival menționează că a participat la acest concurs și în anul 2016, fiind câștigătoarea premiului I. De această dată, Maria a revenit pe scenă cu forțe noi și cu o interpretare de excepție.

"Am interpretat o melodie frumoasă și emoționantă pe care am învățat-o minuțios pe parcursul unei luni de zile. Am acumulat o vastă experiență grație faptului că am participat și la alte concursuri naționale și internaționale. La acest festival am avut parte de concurenți puternici, talentați și un juriu competent și obiectiv", a afirmat Maria Godoroja.

Organizatoarea evenimentului, Rodica Toma, a menționat că pe parcursul celor 14 ediții au fost descoperite multe talente. Printre acestea se numără interpretele Irina Rimeș, Valeria Marcu și Carolina Gorun, care au evoluat pe scena Festivalului "Peștișorul de Aur".

Mai multe informații aflați din interviul audio atașat.

Autor: Cristina Baș