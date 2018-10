Femeile din SUA cumpără rochii de mireasă made in Moldova. Iată cine le creează

Eugenia Scoarță este un tânăr designer vestimentar. Acum doi ani a început să coase haine la comandă, pentru prieteni și cunoștințe. Avea doar o mașină de cusut și multă voință. Primele ținute le-a confecționat singură și le-a promovat pe Instagram. În scurt timp, tot mai mulți oameni au început să-i aprecieze și să-i solicite creațiile vestimentare. În prezent, coase haine pentru femei din Republica Moldova, România, SUA și Ucraina. Eugenia Scoarță a vorbit despre afacerea ei în cadrul emisiunii "Sputnik matinal".

"Am investit treptat. Pentru început am cumpărat o mașină de cusut. Făceam totul singură. Pe urmă am angajat o cusătoreasă. Apoi am devenit o echipă mai mare, am cumpărat utilaje. Am închiriat un atelier mai mare", a povestit designerul.

Clienții Eugeniei Scoarță sunt atrași de simplitatea modelelor și calitatea stofei.

"Folosesc crepul. Nu se șifonează, este elastic, se spală ușor. Pentru cămăși folosesc mătase. Pentru modelele solicitate, în sezonul rece al anului utilizez cașmirul", a mai precizat ea.

În prezent, Eugenia Scoarță se pregătește pentru o expoziție fashion care se va desfășura în România, la începutul anului 2019. Designerul vestimentar va prezenta în cadrul evenimentului 40 de rochii de mireasă:

"Câteva rochii vor fi de tip prințesă, iar restul vor fi modele simple. Rochiile de mireasă sunt foarte solicitate în țară și peste hotare. Coasem pentru SUA, România și Ucraina".

Eugenia Scoarță a vorbit și despre tendințele în domeniul modei în sezonul toamnă-iarnă 2018-2019. Pentru detalii, vă invităm să ascultați interviul audio atașat.

Autor: Maria Dimineț