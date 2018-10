Alegerea magistraților de către popor, criticată de unii judecători - Iată de ce

Eugenia Conoval a muncit 28 de ani în funcția de judecător. Și-a început activitatea la Judecătoria din Rezina, unde a fost și șefa instanței, iar mai apoi a fost avansată la Curtea de Apel. Aceasta a relatat în cadrul emisiunii „Sputnik Matinal" cum erau aleși judecătorii până la independența Republicii Moldova și de ce acest mecanism acum nu este unul bun.

„Eu mi-am început activitatea în perioada sovietică. Împreună cu colegii mei, până în anul 1990, eram aleși de către popor. O inițiativă care este propusă și acum, iar eu cred că nu este una foarte reușită. Să nu uităm că este vorba nu de alesul poporului care face legi, iar din păcate nu toate legile sunt perfecte. În cazul nostru este vorba de aplicarea legii și credeți-mă că este un proces foarte complicat", a spus Eugenia Conoval.

Cât despre selectarea judecătorilor, Eugenia Conoval a spus că nu era una rea, însă acest proces ar fi unul uzat, pentru a fi introdus acum.

„După absolvirea universității, timp de doi ani am activat ca și consultant juridic la Consiliul Raional Rezina. De mai multe ori am fost invitată în comisii organizate de către Ministerul Justiției, iar la etapa următoare m-au inclus în lista candidaților la funcția de judecător. În 1987 au avut loc alegerile generale ale primarilor, dar și judecătorilor. Eu am fost înaintată de către un colectiv de muncă (colhoz - n.red.) și oamenii m-au votat", a mai declarat Eugenia Conoval.

Ce argumente a mai oferit fostul magistrat împotriva alegerii judecătorilor de către popor, ascultați în interviul audio de mai sus.

Autor: Vasile Dosca