De ce moldovenii sunt săraci?

Lidia Boghean a precizat că un om care va munci nu-și va permite niciodată să-și calce demnitatea întra-atât, încât ca să cerșească. Stabilitatea financiară nu depinde de stat, dar de societate.

"Nu trebuie să arătăm cu degetul la stat. Noi suntem statul", a declarat scriitoarea.

Potrivit interlocutoarei, omul harnic care depune efort și muncește se va împărți și cu cei din jurul său. Indiferent de meseria pe care o are fiecare, aceasta trebuie făcută cu dăruire de sine și demnitate. Dacă fiecare om, indiferent că este măturător de stradă sau lucrează la Guvern, va face lucrul din plăcere, atunci vom scăpa de sărăcie.

"Noi am crescut 14 copii în familie și toți am fost îmbrăcați, hrăniți și am absolvit universități. Statul nu ne-a dat nimic. Prin muncă, educație, dragoste, dorință și plăcerea de a munci am reușit să devenim în primul rând oameni", a conchis Lidia Boghean.

Mai multe informații aflați din interviul audio atașat.

Autor: Cristina Baș