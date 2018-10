„În templul muzelor" - Diana Sava Daranuța a lansat o nouă carte în România

Aceasta nu este prima lansare pe care Diana Sava Daranuța o face peste Prut. Cartea „În templul muzelor" conține poeme pe care poeta le-a scris pe parcursul ultimului an. Cartea conține motivul macilor, care leagă printr-un fir roșu toate poeziile.

”Am avut niște emoții foarte frumoase și deosebite în timpul acestei călătorii. La lansările de carte vin mai puțini oameni decât la o sărbătoare. Eu am rămas mulțumită că au fost prezenți cei îndrăgostiți de poezie. Am fost plăcut surprinsă când am văzut publicul pasionat de activitatea mea”, a relatat Diana Sava Daranuța.

Cartea „În templul muzelor" conține poezii patriotice, dar este prezentă și tema dragostei, concepte filosofice. Versurile pun accent pe oamenii din trecut, pe tradiții și valori culturale.

Diana Sava Daranuța a recitat în exclusivitate pentru Radio Sputnik Moldova poezia "În templul muzelor" pe care o puteți asculta în fișierul audio atașat.

Autor: Cristina Baș