Zinaida Greceanîi: Majorarea salariilor pentru bugetari este doar un anunț preelectoral

În cadrul emisiunii ”Logica Puterii”, președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Zinaida Greceanîi, a declarat că anunțul făcut de președintele Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, nu este decât un anunț preelectoral.

”Eu cred că este un anunț absolut preelectoral. Guvernul trebuia să vină până la 1 octombrie cu proiectul Legii bugetului de stat pentru anul următor. Nu s-a prezentat acest proiect, fiindcă toate anunțurile preelectorale care se fac, probabil nu au suport bugetar. Chiar dacă politicienii se străduie din răsputeri să rămână la guvernare oricum ei trebuie să fie corecți cu oamenii și să nu facă astfel de promisiuni electorale. Ei consideră că prin așa modalitate se vor menține la putere. Prea multe s-au întâmplat în acești nouă ani de zile și nu cred că acest lucru le va fi de ajutor”, a menționat Zinaida Greceanîi.

Totodată, Zinaida Greceanîi a precizat că anunțul privind majorarea de salariu nu va produce efect pentru acest an, pentru că salariile pentru luna decembrie se achită din bugetul anului viitor. Republica Moldova nu are stabilit un buget pentru următorul an.

”Neavând finanțare din sursele externe nu cred că este suport pentru bugetul anului viitor. În cazul în care se vor găsi soluții, noi vom susține orice majorare de salariu pentru că cetățenii merită aceste majorări”, a punctat invitata.

Autor: Cristina Baș