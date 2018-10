Important pentru mame: Până la ce vârstă este recomandată alăptarea la sân

Invitata emisiunii "Sputnik Matinal", Alina Șmurun, a precizat că există femei care își alăptează copilul și la vârsta de patru ani. Această situație nu înseamnă că copilul este atașat în fiecare clipă. Acesta poate avea câteva atașări în timpul zilei, o atașare în timp de o zi sau de câteva zile. Ea menționează că laptele matern, indiferent de vârsta copilului, conține vitaminele necesare și nu-și pierde proprietățile. Totodată, nu există alimente pe care mama trebuie să le evite pe motiv că alăptează.

"Cantitatea fierului și calciului în lapte este permanentă. Sunt câteva vitamine care depind de alimentația mamei, dar insuficiența acestor vitamine în lapte apare în momentul când mama are o deficiență gravă. Dacă mama se alimentează sănătos și echilibrat, în acest caz laptele va fi potrivit pentru copil. Nu are importanță cât timp mama alăptează, un an, doi ani sau trei ani", a afirmat invitata.

Studiile atestă că, în cel de al doilea an, 450 de ml de lapte conțin: 43% din proteinele necesare copilului; 36% din doza de calciu necesar; 75% din aportul de vitamina A; 94% din aportul de vitamina B12 și 60% din aportul de vitamina C.

De asemenea, unele studii au descoperit că micuții alăptați în intervalul 16-30 de luni au dezvoltat mai puține boli și pe perioade mai scurte decât copiii înțărcați înainte de această vârstă. Există și rezultate care arată că anticorpii din laptele matern își sporesc concentrația, prin urmare și eficiența imunologică, pe parcursul celui de-al doilea an de alăptare. Alăptarea exclusivă în primele 6 luni, urmată de alăptarea menținută în paralel cu diversificarea alimentației, pentru cat mai multă vreme, îi asigură copilului un scut natural și împotriva alergiilor.

Autor: Cristina Baș