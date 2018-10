Ce spune expertul economic Viorel Gârbu despre reforma sistemului de salarizare

Expertul economic Viorel Gârbu salută inițiativa Guvernului de a majora salariile la 150 de mii de bugetari. Mai mult, în contextul în care aproximativ 36 de mii de angajați ai statului au salarii sub minimul de existență de 2000 de lei, această reformă a salariilor în sectorul bugetar este întârziată, spune expertul.

„Nu are decât să mă bucure această inițiativă a Guvernului privind reformarea sistemului de salarizare, deoarece toți cunoaștem că salariile în sistemul bugetar sunt extrem de mici. Pe fundalul procesului de reformare a sistemului administrației publice, personalul trebuie remunerat mai bine. Creșterea salariilor este un mesaj pozitiv", spune expertul economic Viorel Gârbu.

Totuși expertul se întreabă cum va acoperi Guvernul aceste cheltuieli, având în vedere că, în acest an, creșterea economică este de doar 4%, iar asistența macro-financiară promisă de Uniunea Europeană a fost sistată.

© Sputnik / Osmatesco Reforma salarizării se va desfășura în două etape: Cine vor fi beneficiarii

”Așa cum am calculat eu, pe primele 8-9 luni ale acestui an, Bugetul de stat nu este executat. Asta înseamnă că sunt bani. Mai mult, creșterea economică pentru acest an a fost de 4%. Totuși, eu nu știu cum vor fi acoperite aceste majorări, având în vedere că economia a crescut cu 4% și nu cu 20%, iar asistența macro-financiară promisă din exterior a fost sistată", a declarat Viorel Gârbu pentru Radio Sputnik Moldova.

Cert este că ministrul Finanțelor, Octavian Armașu, a dat asigurări în studioul radio Sputnik Moldova că bani pentru majorările salariale anunțate sunt.

Amintim că peste 150 de mii de bugetari vor primi salarii mai mari începând cu 1 ianuarie. Asta datorită reformei sistemului de salarizare care va fi implementată începând cu 1 decembrie.

Potrivit documentului, de salarii mai mari vor avea parte medicii, profesorii, asistenți sociali, educatorii, dădacele din grădiniţe, precum şi angajați în administrația publică centrală și locală. Remunerarea acestora se vor majora cu 20, 50, iar în cazul unora chiar şi cu 90 la sută.

Autor: Silvia Zavadovschi