Horoscop: Ce schimbări îți aduce luna noiembrie în funcție de zodie

Invitata emisiunii "Sputnik Matinal", astrologul Cristina Oxentii a menționat că luna noiembrie a acestui an este o lună activă, dinamică și aduce schimbări radicale atât în plan profesional cât și în plan personal.

În noiembrie avem Luna Noua în Scorpion pe data de 7, Luna Plina în Gemeni pe 23, Mercur își începe mersul retrograd în Săgetător din 17 noiembrie, Venus este retrograda pana pe 16, Uranus retrogradează și el in Taur din 6 noiembrie. Pe lângă toate aceste schimbări cu impact mai mic sau mai mare asupra fiecărei zodii, un eveniment astral se afla in prim-plan: intrarea lui Jupiter in Săgetător, zodia sa de domiciliu, pe 8 noiembrie, unde va rămâne până în decembrie 2019.

Astrologul Cristina Oxentii a afirmat că în această perioadă nativii zodiei Berbec, Balanță, Gemeni și Săgetător vor fi foarte agitați. Aceștia vor avea de rezolvat problemele care vor apărea la serviciu, iar pentru aceasta vor avea nevoie de multă răbdare și toleranță.

Luna noiembrie nu este potrivită pentru a crea relații amoroase noi, pentru că acestea nu vor fi de lungă durată. Începând cu data de 16 noiembrie, puteți rezolva problemele financiare, însă nu se recomandă achiziționarea bunurilor imobiliare. În același timp, persoanele care doresc să se angajeze la un post de muncă, trebuie să o facă în prima parte a lunii. Cei care doresc să părăsească serviciul trebuie să o facă în a doua parte a lunii.

"Ne dorim să explorăm, să ne aventurăm, să învățăm de la alții, să facem lucrurile mai bine și mai creativ, să avem cu ce ne lăuda. Suntem optimiști, avem încredere în ceea ce urmează, iar visele cele mai mari nu mai par imposibil de atins", a relatat astrologul.

Cele mai norocoase zile din această lună se consideră a fi nouă și zece noiembrie.

Autor: Cristina Baș