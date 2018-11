Arcașul Dan Olaru, despre cele mai remarcabile rezultate din viața de sportiv

În cadrul emisiunii "Intersecții", cel mai iscusit țintaș din țară, Dan Olaru, a relatat că cea mai remarcabilă și importantă competiție la care a participat a fost atunci când s-a calificat la Jocurile Olimpice din 2012.

"Pentru mine a fost prima competiție în care am debutat și am obținut un rezultat bun. În 2012, în Amsterdam, la Campionatul Europei, a fost prima competiție în care am debutat și am obținut un rezultat bun. Atunci am ocupat locul trei și prin aceasta m-am calificat la Jocurile Olimpice. Nu voi uita niciodată această competiție semnificativă pentru mine. Am avut emoții foarte mari", a povestit tânărul.

Dan Olaru a povestit că este o fire modestă, însă succesele pe care le-a obținut în domeniul sportului îi oferă mai multă convingere în persoana sa. Țintașul a explicat că practică sportul din plăcere și nu o face pentru a deveni celebru.

"Competițiile la care am participat au fost un imbold foarte mare pentru mine unde am învățat multe lucruri pe plan tehnic și emoțional", a menționat țintașul.

Totodată, Dan Olaru consideră că cea mai mare realizare este că practică sportul de la vârsta de 11 ani și, chiar dacă nu este o cale atât de ușoară, niciodată nu s-a dezis de visul său.

