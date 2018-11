La Căușeni a fost deschis un cinematograf în memoria regretatului actor Grigore Grigoriu

Deschiderea cinematografului din Căușeni a fost posibilă datorită investițiilor făcute de fiul actorului, Octavian Grigoriu, care și-a văzut visul împlinit după aproape un deceniu cât a fost reconstruit cinematograful vechi din localitate.

"Pentru a redeschide acest cinematograf am vândut mașina tatălui, vila tatălui, apartamentul în care am trăit împreună. Încet, încet am ajuns la final și cred că s-a meritat această investiție. Investițiile pentru reconstrucție sunt doar ale mele. Am primit promisiuni verbale din partea Ministerului Culturii, care au zis că vor contribui și ei pentru deschiderea cinematografului. Sper să fie onorate", a menționat Octavian Grigoriu în studioul radio Sputnik Moldova.

De două ori pe săptămână, la cinematograful "Grigore Gheorghiu" vor fi proiectate diverse filme, iar intrarea deocamdată este liberă. Totodată, teatrele din Capitală își vor putea prezenta acolo spectacolele.

"Lecturile audiovizuale formează personalitatea foarte puternic și profund. De aceea eu cred că aceste lecturi vor contribui la o culturalizare a publicului din Căușeni. Sperăm să inspirăm și să familiarizăm publicul spectator din Căușeni cu ceea ce se numește raza magică a filmului. Totodată, actorii teatrului ”Luceafărul” au jucat deja trei spectacole pe scena cinematografului din Căușeni", a adăugat Octavian Grigoriu.

Regretatul actor Grigore Grigoriu a devenit cunoscut după rolul din pelicula "O şatră urcă la cer". Artistul a dus faima filmului moldovenesc departe de hotarele țării. În 1977, la Festivalul Internațional de Film de la Praga, el s-a ales cu premiul pentru cel mai bun rol masculin. Artistul s-a filmat în peste 50 de pelicule și a primit numeroase trofee pe parcursul celor peste 40 de ani de activitate. Gheorghe Grigoriu s-a stins din viață în 2003, la vârsta de 62 de ani.

Autor: Cristina Baș