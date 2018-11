Iată care sunt cele mai transparente localități din Republica Moldova

În cadrul emisiunii "Sputnik Matinal", autorul raportului de transparență, Viorel Pârvan, a explicat că această inițiativă are ca scop îmbunătățirea transparenței și a stabilității financiare a autorităților publice locale și a întreprinderilor de stat din Moldova prin transferul de know-how din proiectele similare implementate cu succes în Slovacia.

Potrivit lui Viorel Pârvan, cele 60 de localități (40 de orașe și 20 cele mai mari sate/comune) și 32 de consilii raionale au fost evaluate în baza a nouă criterii de transparență: accesul la informație, participarea în procesul decizional, procesul bugetar, organizarea și desfășurarea achizițiilor publice, administrarea proprietății publice, conflictul de interese, resursele umane, serviciile sociale și investițiile raionale.

"În primul rând au fost împărțite pe 9 zone de transparență cu 53 de indicatori. Pentru a vedea ce se întâmplă la nivel local am monitorizat paginile web, pagini din alte surse de informație și am adresat și niște chestionare. Prin acest lucru am testat cât sunt de deschise autoritățile publice locale. Spre surprinderea noastră, autoritățile au dat dovadă de deschidere destul de mare. La chestionarul au răspuns în jur de 55% dintre localități și 75% dintre raioane", a relatat Viorel Pârvan.

Autorul raportului de transparență menționează că, pe parcursul celor trei ani de monitorizare, administrațiile publice locale și raionale au evoluat în ceea ce privește deschiderea acestora către cetățeni.

Transparența este un subiect important pentru societate, care trebuie să cunoască cum activează autoritățile publice fie la nivel local sau la nivel central. Transparența înseamnă deschidere și duce la eficiența activității, susține Viorel Pârvan.

Cele mai transparente localități sunt municipiul Bălți - 82 de puncte, orașul Cimișlia - 62 puncte și municipiul Cahul - 62 puncte. Totodată, cele mai transparente autorități publice locale de nivelul II sunt consiliile raionale din Strășeni - 78 de puncte, Fălești - 64 de puncte și Cahul - 58 de puncte. Punctajul maxim pentru administrația unei autorități publice locale constituie 100 de puncte, însă acesta nu a fost obținut de nicio localitate.

"S-au depistat lacune în ceea ce privește achizițiile publice. Noi înțelegem că sunt probleme la nivel local precum lipsa acută de specialiști, dar pe de altă parte acest proces trebuie să fie cât mai transparent. În Slovacia toate contractele de achiziții publice sunt publicate pe site. Un contract de achiziție nu are forță juridică dacă nu este publicat pe pagina web. La noi nu este astfel de obligație. Am depistat doar trei localități care publică unele contracte", a accentuat invitatul.

Viorel Pârvan a menționat că raioanele de la coada clasamentului sunt Șoldănești, Anenii Noi, Ialoveni și Briceni. În clasamentul celor mai netransparente localități se află Hâncești, Congaz, Cupcini și Baurci.

Autor: Cristina Baș