Impresionant: Care este sursa de inspirație a unei scriitoare din Moldova

Tatiana Afanasie Crăciun a povestit că în viața ei s-au petrecut evenimente frumoase care i-au catalizat spiritul de creație și au inspirat-o să scrie poezii pentru copii.

"Am început a scrie cărți pentru copii pentru că s-a întâmplat ceva important în viața mea. Cu apariția primei nepoate Eva nu știu cum s-a petrecut, dar într-o seară am scris 14 poezii. La fel s-a întâmplat și cu apariția celei de-a doua nepoate – Vera, fapt pentru care și am scris o carte ce-i poartă numele. Le-am dedicat aceste poezii, care îmi bucură sufletul și mă face să mă simt fericită alături de ele", a relatat scriitoarea.

Tatiana Afanasie Crăciun spune că a scrie cărți pentru copii prezintă o responsabilitate enormă pentru ea. Cărțile sunt în stare să capteze atenția copilului și să acționeze pozitiv asupra psihicului copilului. Din acest motiv scriitoarea este atentă la toate detaliile și îndeosebi la imaginile ilustrate în cărți.

"La editarea unei cărți trebuie de avut grijă și de imaginea care va reda mesajul poeziilor. O carte cu multă pictură și bine ilustrată reușește să-l dezvolte și să capteze atenția copilului. Aceste două cărți sunt scrise pentru micuți cu vârsta până la trei ani", a menționat Tatiana Afanasie Crăciun.

Mai multei informații referitor la acest subiect aflați din interviul audio atașat.

Autor: Cristina Baș