Îți place mâncarea sărată? Iată ce boli provoacă excesul de sare

Moldovenii consumă, zilnic, de două ori mai mult sare decât recomandă medicii. Este concluzia unui studiu realizat, în premieră, în țara noastră. Despre consecințele consumului de sare în exces asupra sănătății a vorbit, în cadrul emisiunii ”Sputnik Matinal”, Ion Șalaru, consultant principal în cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Norma zilnică de sare, recomandată de Organizația Mondială a Sănătății, este de cinci grame. Moldovenii consumă însă dublu, fără ca măcar să realizeze acest fapt. Potrivit studiului, bărbații mănâncă, în fiecare zi, 11,5 grame de sare, iar femeile – 10,5 grame de sare.

”Catități mari de sare există în pâine, cașcavaluri, brânzeturi și mezeluri. O persoană consumă, zilnic, aproximativ 300 de grame de pâine. Această cantitate conține însă 5,5 grame de sare. De asemenea, am depistat multă sare în produsele uscate cum ar fi: pastele de pregătire rapida. Acestea au 83 la sută din doza zilnică necesară. Dintre produsele fast-food, cea mai mare cantitate de sare existe în kebab. O porție conține 83 la sută din doza zilnică. Am găsit sare multă chiar și în chifle dulci. O chiflă dulce are 36 la sută din cantitatea zilnică de sare recomandată”, spune specialistul.

Persoanele care consumă, zilnic, mai mult de cinci grame de sare, riscă să dezvolte hipertensiune și maladii cardiovasculare. Ultimele studii arată că 45 la sută dintre moldoveni au tensiune arterială mare.

”Când omul consumă mai multă sare, în organism rămâne mai mult lichid. Acest lichid circulă prin sânge și limfă și contribuie la cresterea hipertensiunii. Dacă tensiunea arterială crește, este afectată inima. Mușchiul inimii trebuie să lucreze mai intens și apar modificări la nivelul vaselor sangvine. Aceasta favorizează producerea accidentelor vasculare cerebrale”, afirmă Ion Șalaru.

Studiul a fost realizat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției, Biroul Organizației Mondiale a Sănătății din Moldova și Agenția Elvețiană pentru dezvoltare și cooperare. Mai multe detalii despre rezultatele cercetării aflați din interviu.

Autor: Maria Dimineț