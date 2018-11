Mariana Mihăilă continuă să ne surprindă - Artista va lansa o piesă în colaborare cu Natan

Mariana Mihăilă a dezlegat secretele din culisele unei producții noi pe care o pregătește pentru fani. Interpreta a dezvăluit că foarte curând va lansa piesa "Viața noastră-i cântec", în duet cu interpretul, compozitorul și textierul Eugen Doibani.

"Sunt în proces de muncă, lucrez la un duet cu bunul meu coleg de scenă - Eugen Doibani. Deja am înregistrat melodia la care filmăm și un videoclip. Produsul va apărea foarte curând", a relatat artista.

Mariana Mihăilă spune că tematica melodiei ce urmează a fi lansată este despre filosofie și viață. Totodată, melodia este pozitivă, cu influențe retro și pare a fi aproape de sufletul interpretei.

"Am conlucrat frumos și consider că această piesă este foarte reușită. Împreună am lucrat asupra textului și sunt sigură că vom culege rezultate fructuoase", a adăugat artista.

Pe final, interpreta a dezvăluit că paralel lucrează și la o piesă solo la care dorește să lanseze un videoclip de excepție.

Autor: Cristina Baș