Interviu cu Ana Munteanu – moldoveanca care a câștigat marele trofeu „Vocea României 2017”

În cadrul emisiunii "Intersecții", învingătoarea concursului "Moldova are talent 2014", câștigătoarea marelui trofeu "Vocea României", ediția 2017 - Ana Munteanu, a relatat despre experiențele sale artistice, despre lecțiile de viață pe care a reușit să le însușească și despre planurile și aspirațiile de viitor pe care le are în cariera muzicală.

Ana Munteanu este o tânără interpretă de 17 ani , cu un potențial lăuntric impresionant, care studiază muzica și visează să-și clădească o carieră în acest domeniu. Tânăra a răscolit prin colecția de amintiri și a relatat despre experiența și provocările pe care le-a avut în cadrul concursului "Vocea României", unde a făcut parte din echipa lui Smiley.

"Scopul principal era să trec în prima etapă, trebuie să cânt piesa într-o minută jumătate ca să-mi pun în valoare toate abilitățile. Îmi amintesc acea seară de parcă a fost ieri. Inițial nu știam că voi cânta după paravan. În acel moment m-am indispus pentru că juriul și publicul îți aude doar vocea și nu-ți vede expresia, mimicile și gesturile. A fost un pic stresant, pentru că nu știam la ce să mă aștept. Însă provocările nu s-au terminat aici, pentru că cea mai dificilă etapă pentru mine a fost etapa finală. Sunt fericită că am reușit să câștig acest concurs", a povestit Ana Munteanu.

Tânăra a subliniat că interpretul Smiley a învățat-o să-și manifeste încrederea, curajul, îndrăzneala, ambiția, munca, care au devenit pentru ea cele mai importante ingrediente ale succesului. Totodată, Ana Munteanu a afirmat că "Vocea României" i-a adus multe perspective de dezvoltare în domeniul muzical.

"Sunt asaltată cu propuneri, invitații, dar este foarte important să selecționez propunerile. Am obținut și rolul principal în musical-ul românesc "Mamma Mia" - un spectacol de succes unde capăt o experiență nemaipomenită. Totodată, mă gândesc să particip și la concursuri de talie internațională din Rusia", a declarat interpreta.

Recent Ana Munteanu a câștigat un nou trofeu. Tânăra a fost premiată la categoria Senzația Anului la concursul național muzical "Șlagărul Anului", ediția 2018.

"A fost o premieră și o surpriză plăcută pentru mine. Am rămas surprinsă când am văzut reacția publicului. Am simțit susținerea lor, iar aplauzele mi-au oferit mai multă putere și încredere în mine. Am noroc în viața mea de oameni care mă susțin. Îi datorez succesul meu părinților, profesorilor și prietenilor mei", a adăugat Ana Munteanu.

Actualmente, tânăra interpretă dorește să-și continue studiile muzicale, însă se gândește și la o alternativă – eventual să-și urmeze studiile la Facultatea de Psihologie.

Autor: Cristina Baș