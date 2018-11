Vreme friguroasă în continuare. Ce temperaturi vom avea în următoarele zile

Potrivit lui Ghenadie Roșca, până la data de 24 noiembrie se așteaptă o tendință de scădere a temperaturilor pe timp de noapte între -5 grade Celsius și -10 grade Celsius. După care, treptat, până în data de 28 noiembrie, temperaturile vor fi într-o tendință de creștere, astfel încât pe timp de noapte se vor înregistra +1.. -4 grade Celsius, iar pe timp de zi vom avea valori de 0 grade Celsius.

Din data de 26 și 27 noiembrie, vor cădea precipitații sub formă de ploaie. Până pe data de 27-28 noiembrie pe întreg teritoriul țării se va menține ceață, însă la moment nu este un pericol de emitere a Codului Galben de ceață.

Ghenadie Roșca afirmă că anotimpul de iarnă vine pe teritoriul țării noastre în medie începând cu data de 15 noiembrie. Totuși temperaturile din această perioadă înregistrate în acest an sunt ușor mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă. Pe timp de noapte ar trebui să se înregistreze valori care oscilează între 0 grade Celsius și +2 grade Celsius, iar pe timp de zi între +5 grade și +7 grade Celsius.

Totodată, Roșca a explicat și fenomenul căderii masive de zăpadă din ultimele zile. Potrivit lui, influența unui ciclon a adus precipitațiile, iar contrastul temperaturilor scăzute a cauzat ninsoarea.

"În unele zile am avut valori negative la sol, însă la altitudine am avut temperaturi pozitive, de aceea și am avut parte de ploaie înghețată. Totodată s-a depus și un strat de polei care se va menține o perioadă mai îndelungată", a declarat Roșca.

Autor: Cristina Baș