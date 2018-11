Gloria Gorgeag, mai împlinită ca oricând - Iată cum și-a sărbătorit aniversarea

Gloria Gorceag și-a sărbătorit ziua de naștere. Omagiata a împlinit o vârstă frumoasă de 31 de ani pe care a întâmpinat-o cu brațele deschise. În acest an sărbătoarea a fost mai deosebită și specială, pentru că de patru luni în urmă ea a devenit mămică pentru prima oară.

În cadrul emisiunii "Sputnik Matinal", Gloria a relatat în exclusivitate cum și-a celebrat aniversarea, dar și ce daruri a primit de la soțul ei - producătorul de muzică Vitalie Catană.

"Am sărbătorit într-o atmosferă foarte liniștită în sânul familiei alături de cumetri. La 25 de ani îmi era rușine să zic ce vârsta am, însă acum accept vârsta și anii care îi am pe umeri. În suflet mă simt veșnic ca la 18 ani", a povestit Gloria.

Soțul interpretei a găsit modalitatea să-i aducă în dar un cadou făcut chiar de mâna lui – o piesă nouă.

"Sunt satisfăcută și fericită de acest cadou original pe care de mult timp mi-l doream. Piesa este cu adevărat foarte frumoasă", a declarat interpreta.

Mai mult decât atât, Gloria spune că viața ei s-a schimbat radical după ce pe lume a apărut micuțul Leo.

"Viața mea a căpătat mai mult sens. Tot ce facem cu soțul este pentru copilul nostru. Pentru mine fericirea înseamnă familie, zile senine, împlinire sufletească și armonie", a punctat interpreta.

Mai multe detalii aflați din interviul audio atașat.

Autor: Cristina Baș