Deficit de specialiști în domeniul IT. Angajatorii oferă anual 1000 de locuri de muncă

Lipsă de specialiști în domeniul IT. Cele 700 de companii TIC naționale și multinaționale încearcă să-și atragă viitorii angajați prin salarii competitive, program flexibil, zile suplimentare de vacanță și programe educaționale. Totuși, numărul specialiștilor este insuficient pentru proiectele aflate în derulare.

„Avem 750 de companii IT, la care sunt angajați aproximativ 12.500 de persoane. Angajatorii din domeniul IT sunt gata să înroleze cel puțin 1000 de specialiști în fiecare an. Universitățile noastre ne oferă doar 600 de specialiști în fiecare an. Respectiv, avem un deficit de 400 de specialiști în fiecare an. Aceste cifre vorbesc despre faptul că Republica Moldova are un potential foarte mare în ceea ce privește sectorul IT”, a declarat directorul Executiv Adjunct al Asociației Naționale a Companiilor din Domeniul TIC, Irina Oriol, în cadrul emisiunii ”La Ordinea Zilei” de la Radio Sputnik Moldova.

În aceste condiții, Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC a solicitat Guvernului să intervină pentru ca numărul de locuri la facultățile de profil să fie majorat,

„În țară sunt 31 de universități, dintre care doar 7 au facultăți cu profil IT. Avem anual 600 de absolvenți, dar piața cere peste 1000 de angajați. Prin majorarea numărului de locuri la facultățile IT ar putea fi soluționată problema lipsei angajaților calificați în domeniu de pe piața locală”, a adăugat directorul Executiv Adjunct al Asociației Naționale a Companiilor din Domeniul TIC, Irina Oriol.

Cert este că salariul mediu în sectorul IT este de 24 de mii de lei, iar pe lângă acești bani, angajații beneficiază și de diferite facilități.

”Salariul mediu în domeniul IT este de 24 de mii de lei. Unii primesc mai mult, alții mai puțin, în funcție de competențele pe care le au, dar și de proiectele la care se antrenează”, conchide Irina Oriol.

De menționat este că industria IT contribuie cu circa 7% la formarea Produsului Intern Brut al țării.

Autor: Silvia Zavadovschi